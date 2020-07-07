У справі Микитася до відповідальності скоро можуть залучити Дмитра Кравченка і Єгора Смілия. Найближчим часом в адміністрацію фінансової компанії "Житло-капітал", яка прилипла до проблемного проекту "Укрбуд", буде спрямована перевірка Національного банку України. А незабаром введена тимчасова адміністрація. Про це повідомила в ФБ заступник головного редактора видання "Страна" Світлана Крюкова.

"Сподіваюся, при активній участі ДБР, СБУ, МВС і НАБУ суспільство отримає відповіді на питання: як і з допомогою яких спільників погорів горе-забудовник Микитась виводив мільярди коштів вкладників з проекту скандальної забудови? Хто спільники? І як їм це вдалося?", - написала Світлана Крюкова.

За її інформацією, в період з 2014 по 2019 рр. з допомогою схем, в яких були задіяні кампанія-транзитер і фізособи було виведено близько 7 млрд грн.

"Короткий лікнеп для блондинок і Зеленського. Всі майнові права на квартири перед продажем звичайним людям Фонд будівництва викуповував через компанію-транзитера "Спецбуд-плюс". Оформлення відбувалося через отримання кредиту у фінансової компанії "Каса народної допомоги". Далі формувалася заборгованість за кредитом. Ціна, за якою оформлялися майнові права, була на 10-15 відсотків вище бухгалтерської собівартості. Надалі компанія-транзитер расторгала договір з Фондом. І фонд повертав гроші при продажі квартир реальному покупцю майнових прав за реальною ціною. За послуги схемщиків і обнальщиків компанія брала комісію у 4,5% - 6,6% схем", - зазначила журналістка.

Вона повідомляє, що різниця між реальною ціною і стартовою йшла на оплату відсотків за кредитом фінкомпанії, тобто весь прибуток осідав у них, а далі гроші виводили через фізичних осіб.

"Спрощую сенс - у Микитася скоро з'являться співкамерники. Запишіть імена: Дмитро Кравченко та Єгор Смілий. Можете приступати", - пише Світлана Крюкова.