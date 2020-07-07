Бусько, який угробив "Електроважмаш" тисне на суд, щоб повернутися на посаду в. о. гендиректора, - ЗМІ

Державний завод "Електроважмаш", як і раніше, фактично зупинено. За даними поінформованих джерел, люди виходять на роботу, але немає комплектуючих - підприємство накопичило мільярдну заборгованість перед контрагентами. Після того, як комунальники відключили через борги водовідведення, тимчасове керівництво заводу з ними розрахувалося. В цілому ж, "Електроважмаш" знаходиться в затяжному колапсі. Керівники цехів отримали від керівництва заводу розпорядження консервувати виробництво і не запускати в роботу виготовлення нових партій продукції.

Як пишуть "Факти", в той же час, на думку експертів, Фонд держмайна, у веденні якого знаходиться завод, замість вирішення проблем "Електроважмашу" по суті, намагається повернути на підприємство відстороненого від посади за розтрату в.о. гендиректора Віктора Бусько. Завтра в Харківському апеляційному суді суддівська колегія в складі Кружиліна Е.А., Савенко Н.Є., Шабельніков С.К. повинна провести засідання щодо апеляції Буська на визначення слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 24.06.2020 р, яким екс-керівника "Електроважмашу", власне і відсторонили від управління заводом.

Експерти звертають увагу на підозріло короткий період часу від судового рішення першої інстанції до дати першого засідання в апеляційному суді. А також на те, що у відкритому реєстрі інформація про засідання з'явилася тільки сьогодні після обіду.

"Увечері 24 червня суд першої інстанції виніс ухвалу про відсторонення. І того ж вечора Бусько сказав ЗМІ, що нібито сам попросив ще 22 червня, щоб керівництво ФДМУ його усунуло. А на наступний день, 25 червня, подав апеляцію, причому сам подав, без ФДМУ і адвоката! Дивно виглядає все це. Плюс надшвидкісне призначення дати першого засідання в апеляційному суді і його непрозорість. все це є явні симптоми того, що на суд тиснуть зверху різними способами", - сказав на умовах власник відомої юридичної фірми.

Нагадаємо, що кримінальну справу стосовно екс-в. о. гендиректора "Електроважмашу" Віктора Буська ведеться за кількома статтями Кримінального Кодексу: 191 — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, 367 — службова недбалість. Аналіз інформаційного поля показує, що напередодні слухання апеляції в інтернет-ЗМІ з'явилися заяви Буська про те, що стан заводу не настільки тяжке, як вважають економісти. Зокрема, відсторонений в. о. гендиректора запевняє в наявності контрактів з замовниками на суму 5 млн грн, і 1-2 років підприємство розраховує отримати й інші контракти. Тоді як економічні експерти оцінюють суму тільки щомісячних постійних витрат заводу в 50 млн. грн. І вважають, що підприємство зупиниться остаточно максимум через кілька місяців через повний брак комплектуючих і перспектив розвитку – портфель замовлень на 2021 р. не сформований, робітники масово звільняються. Фахівці вбачають причину кризи в неефективному менеджменті, а першочерговим кроком для порятунку підприємства вважають зміну керівництва.

ЗМІ повідомляють, що зупинка "Електроважмашу" може спричинити проблеми не тільки для самого відстороненого від посади екс-в. о. Вони відзначають близькість Віктора Буська до керівництва ФДМУ в особі глави відомства Дмитра Сенниченка і його заступника Сергія Ігнатовськога, які в свій час сприяли його призначенню керівником "Електроважмашу" і зараз продовжують його підтримувати – ймовірно, і в справі подання апеляційної скарги.