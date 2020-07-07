Асоціації заявили про масштабні маніпуляції навколо закону про детінізацію агровиробництва №3131

Всеукраїнська аграрна рада і Всеукраїнський конгрес фермерів закликали припинити маніпуляції навколо детінізації агровиробництва та законопроектів, завдання яких – врівноважити податкове навантаження для всіх землекористувачів.

Про це зазначається у спільній заяві організацій.

На сьогоднішній день близько 40% земель сільгосппризначення знаходиться в тіньовій обробці. Ділянки передаються в оренду за готівкові кошти, доходи з паїв ніде не враховуються. Зарплати найманим працівникам виплачуються готівкою без сплати податків. В результаті бюджети всіх рівнів втрачають 60-90 млрд грн щорічно.

Для детінізації галузі в Раді були зареєстровані законопроекти №3131, №3131-1 і №3131-2. "Кожен з них націлений на забезпечення сплати всіма мінімальної суми податків, яка вже виплачується сумлінними платниками податку з одного гектара с/г земель", – йдеться в заяві. На думку авторів, законопроекти є одними з найбільш очікуваних в аграрній середовищі".

Однак незважаючи на це в ЗМІ розпочалася кампанія з дезінформації та залякування фермерів: "Нібито податкове навантаження в 1400 грн з гектара призведе до банкрутства фермерських господарств. При цьому замовчується, що ті, які легально працюють малі фермери вже платять більше – від 2000 грн з одного гектара в рік".

Українці, які отримують мінімальну зарплату, сплачують ПДФО і військовий збір, а тіньові фермери, багато з яких отримують мільйонні прибутки, ухиляються від сплати податків. При тому, що середній дохід з гектара землі становить від 6 до 9 тис. грн в рік.

"Відмова від реформи детінізації галузі або її затягування покаже аграріям, що ті, хто вирішив працювати легально і платити податки, зробили помилку. Тому що держава буде підтримувати і захищати не їх, а тих, хто працює в тіні, платить хабарі і містить політиків-популістів у ЗМІ, які маніпулюють громадською думкою і прикривають їх злочини", – йдеться в заяві.

З підтримкою ініціативи детінізації українського АПК неодноразово виступили сільгоспвиробники, які легально працюють на землі.

"У нас господарство на 2000 га. Працюємо повністю в "білу". Податок на доходи фізичних осіб, податок на оренду, єдиний податок – платимо всі. Вже зараз сукупно з гектара набігає більше 1700 грн виплат. І платити повинні всі. Всі аграрії, незалежно від обсягів оброблюваної землі, повинні перебувати в рівних умовах. Як мінімум, це справедливо", – каже Матвій Палихата, директор ТОВ "Золотники Агро".

Прийняття законопроекту №3131 і введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі дозволить створити умови для ліквідації тіньових відносин у використанні земель с/г призначення, а також забезпечити рівнонапружене оподаткування доходів, одержуваних від такої землі всіма її власниками і користувачами.

"Всі говорять – село вмирає. Винних постійно шукають. А самі не хочуть ні нормальних зарплат людям платити, ні податки в місцевий бюджет. А як селу тоді виживати, якщо самі сільгоспвиробники не хочуть платити податки? Потрібно змушувати нелегалів виходити з "тіні". Добровільно на цей крок вони не підуть", – коментує Станіслав Устимец, директор ТОВ "Агро група".

У зв'язку з цим ВАР і Всеукраїнський конгрес фермерів закликали Верховну Раду невідкладно розглянути законопроекти №3131 і "вирівняти" податкове навантаження між легальними фермерами і "тіньовиками".