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  • В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму
07 липня 2020, вівторок, 17:20 424
Політика 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму

В "Слузі народу" пояснили символізм булави Зеленського з однойменного фільму

Надежда Комендантова
Слуга народа, Володимир Зеленський, Владлен Неклюдов

Керівник Донецького регіонального осередку "Слуги народу" Владлен Неклюдов під час відкриття 6 липня 2020 р. громадської регіональної приймальні Донецької обласної організації партії продемонстрував символічну булаву Президента України. Ту саму, з якою Володимир Зеленський знімався у фільмі "Слуга народу". Реквізит з кінофільму, з якого почалася партія, розшукали керівники Донецької обласної парторганізації.

"Це символ нашого Президента, нашої партії і її успіху!" — зазначив В. Неклюдов.

За задумом депутатів, булава буде передаватися від однієї обласної організації "Слуги народу" до іншої. Почнеться ця традиція з Донбасу. Естафету вже підхопила Волинь. Неклюдов передав булаву своєму колезі Валерію Стернійчуку, керівнику Луцької обласної організації партії.

"Булава стане "мостом дружби" між регіонами України! Дуже важливо те, що ми об'єднуємося, – сказав Стернійчук. – Не тільки Волинь і Донбас, але й інші регіони. Ми об'єднуємося, щоб вирішувати найважливіші проблеми. І ми впораємося з цим – разом".

Громадська регіональна приймальня партії "Слуга народу" розташована в Слов'янську по вул. Пушкіна, 10. Прийомні дні: понеділок – п'ятниця (з 10.00 до 17.00).

Партійні активісти заявляють, що їхня мета запросити до діалогу небайдужих жителів Донбасу. У приймальні обіцяють не просто почути думку народу, але й прислухатися до нього!

 

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