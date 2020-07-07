Фірма з орбіти друга Кличка з "Удару" відбирає у Києва черговий сквер

За каденції мера Кличка продовжилася та посилилася тенденція втрати Києвом зелених зон. Не встигли відгомоніти скандали навколо Чкаловського скверу в центрі столиці та знищення скверу на Лук'янівці, як знову новини. Вже на початку серпня місто може втратити сквер біля станції метрополітену "Осокорки".

Про це повідомило інтернет-видання "КиевВласть".

Судові битви за цю земельну ділянку тривають з 2015 року. З одного боку, Київська міська рада сама створила сквер на проблемній ділянці та всіляко публічно "топить" за зелену зону. Але, з іншого, – все інакше: активісти підозрюють, що підлеглі Кличка навмисно зливають в судах справу і "підіграють" забудовнику. Примітно, що зводити торгівельно-розважальний центр (ТРЦ) на місці скверу хоче компанія, яку вже багато років пов'язують з колишніми депутатами і однопартійцями столичного градоначальника від партії "Удар".

24 червня 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд відкрив апеляційне провадження за скаргою Київради на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 лютого 2020 року (справа №640/20449/19). Колегіальний орган Києва оскаржує скасування судом рішення Київради №621/1485 "Про надання статусу скверу земельній ділянці біля станції метро "Осокорки".

Нагадаємо, в кінці 2014 року навколо цієї ділянки разразилась справжня війна. Забудовник – ТОВ "Скай-Буд ЛТД" – бажав звести біля станції метро "Осокорки" ТРЦ. Громада виступила проти. У підсумку, депутати Київради відібрали у забудовника спірну земельну ділянку та надали їй статус сквера. У свою чергу, забудовник, який запевняє, що землю у нього забрали з порушенням закону 5 років судиться. Найближче судове засідання з розгляду апеляційної скарги столичної міськради призначено на 3 серпня 2020 року.

За даними аналітичної системи Youcontrol, київське ТОВ "Скай-Буд ЛТД" було зареєстровано у серпні 2007 року. Кінцевими бенефіціарами компанії вказані мешканці столиці Олексій Невзоров, Юлія Лещенко, Валерій Кравченко, а також херсонець Ігор Варфоломєєв. Керівником фірми значиться Валерій Кравченко. Розмір статутного капіталу ТОВ "Скай-Буд ЛТД" складає 5 млн гривень.

З данным проекту "Наші гроші", Олексій Невзоров в 2012-2017 роках працював прокурором: спочатку в Бориспільській міжрайонній прокуратурі, а після 2014 року, в прокуратурі Київської області. Після звільнення став юридичним радником з питань операцій з нерухомістю ТОВ "Юридична фірма "Еврис", власником якого є Андрій Довбенко – юрист, якого в часи Петра Порошенка називали "смотрящим за Мін'юстом". На парламентських виборах в 2019 році Невзоров балотувався за списком партії "Опозиційна платформа – За життя". У свою чергу, як повідомляють "Наші гроші", Валерій Кравченко також є засновником ТОВ "Український інвестиційний альянс" разом з Сергієм Котвицьким.

Останній був депутатом Київради 7-го скликання від "Блоку Петра Порошенка". На місцевих виборах в 2015 році він безуспішно балотувався до Житомирської облради від партії "Укроп". Він же з березня по травень 2016 року був одним із засновників ТОВ "Скай-Буд ЛТД".

Зазначимо, ЗМІ вказували на зв'язок Сергія Котвіцького із Валерієм Іщенком – депутатом Київради 6-го скликання від партії Кличка "Удар", народним депутатом України 7-го ("Удар") та 8-го ("Солідарність") скликань. За даними журналістів Котвицький та Іщенко в різний час були засновниками однієї й тієї ж компанії – ТОВ "АТВ".

Ще в 2016 році "КиевВласть" передбачала, що рішення про анулювання договору оренди було прийнято таким чином, щоб ТОВ "Скай-Буд ЛТД" могло легко його оскаржити. Так, в ході судових розглядів за вищезазначеною господарською справою №910/4198/16 стало відомо, що перед прийняттям такого рішення міськрадою чиновники Київської міської державної адміністрації (КМДА) не зробили ніяких дій - не було ані претензій до забудовника, ані актів перевірки, ані листування з ТОВ "Скай-Буд ЛТД". Також суд звертав увагу на те, що, якщо рішення про розірвання оренди прийнято у зв'язку з порушеннями забудовником умов договору, то чому йому було доручено запропонувати альтернативну ділянку.

Видання прогнозувало, що Київрада та КМДА пішли вже перевіреним шляхом – заспокоїти протести жителів, відрапортувати про вирішення проблеми на користь народу, заодно піднявши рейтинг мера столиці, а в продовж наступного року провести кілька свідомо невдалих судів. Так й сталося.

Примітно, що навіть під час зазначених судових позовів на скандальній земділянці продовжували відбуватися незрозумілі речі. Так, в липні 2015 року громадські діячі заявляли, що хтось полил нафтопродуктами дерева в новооблаштованому сквері. І надалі наявність в грунті таких речовин подтвердили екологічна інспекція. А в січні 2016 року невідомі спилили 16 кленів, які були висаджені в цьому сквері місцевими активістами.