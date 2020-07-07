Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший

Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на

Депутати 5 фракцій та груп поділяють позицію журналістів та вимагають не допустити закриття програми "Доброго ранку, Країно!" і запровадження таким чином цензури на UA:Перший. Про це йдеться у зверненні до Президента, Прем’єр-міністра та членів наглядової ради ПАТ "НСТУ" представників депутатських фракцій "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщина", також депгруп "За майбутнє" та "Довіра".

У своєму зверненні депутати зазначили, що поділяють позицію журналістів та вважають спроби закрити програму на UA:Перший проявом цензури та наступом на свободу слова з боку керівництва ПАТ "НСТУ".

"Керуючись ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України", вимагаємо не допустити закриття програми "Доброго ранку, Країно!" та запровадження таким чином цензури на UA:Перший", – йдеться у зверненні.

Народні депутати повідомили, що до них звернулися журналісти "ЕРА-МЕДІА", які повідомили про намір ПАТ "НСТУ" з 11 липня припинити мовлення програми "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший.

"Журналісти вважають, що причиною цього є оприлюднення в ефірі програми небажаних фактів про зовнішнє управління країною, міжнародну корупцію та зраду п’ятого Президента України. Як повідомили їх представники ПАТ "НСТУ", публікація розмов Порошенка та Байдена стала останньою краплею терпіння наглядової ради ПАТ "НСТУ". Замість того, щоб боротися з корупціонерами, вирішили закрити медіа, які про цих корупціонерів розповідають", – наголошують нардепи.

Депутати 5 фракцій і груп вимагають не закривати програму "Доброго ранку, Країно!". Сторінка №1

Депутати 5 фракцій і груп вимагають не закривати програму "Доброго ранку, Країно!". Сторінка №2

1 липня журналісти "ЕРА-МЕДІА" звернулися до Президента України Володимира Зеленського зі скаргою на наступ на свободу слова та спроби закриття Національною суспільною телерадіокомпанією України ранкового шоу "Доброго ранку, Країно!" на телеканалі "UA:Перший". У зверненні наголошується, що колектив "ЕРА-МЕДІА" змушений заявити про нову хвилю наступу на свободу слова в Україні, тотальної цензури в ЗМІ та спробах закрити "найбільш рейтингове телевізійне шоу суспільного мовника". У зверненні наголошується, що чиновники ПАТ НСТУ повідомили колектив "ЕРА-МЕДІА" про припинення з 11 липня дії договору, відповідно до якого ранкове шоу "Доброго ранку, Країно" транслюється на "UA:Перший".

"У скандальній розмові Порошенка та Байдена Петро Олексійович сказав своєму заокеанському колезі: "Я викличу всіх керівників телеканалів та скажу, як потрібно показувати та розповідати". Ситуація зі спробою закриття програми "ЕРА-МЕДІА" – хороший тест для Президента Зеленського: чи піде він слідами свого попередника, чи ж стане на захист свободи слова в Україні. Закривати потрібно корупціонерів, а не медіа", – зазначають журналісти.