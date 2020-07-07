Представників "Укрлендфармінгу" не пускають на засідання антикорупційного комітету Ради

Представників компанії "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка та юристів не пускають на засідання Комітету Верховної Ради України з питань протидії корупції, де буде розглядатися питання закриття за рішенням суду кримінальної справи проти акціонера, незважаючи на офіційно подану заявку про участь.

Вчора, 6 липня, було опубліковано звернення групи компаній "Укрлендфармінг" до голови Ради Дмитра Разумкова, в якому зазначається, що відповідний парламентський комітет з питань антикорупційної політики 8 липня проведе засідання, де розгляне питання закриття справи, пов'язаної з "VAB Банком", за рішенням Печерського районного суду м. Києва, яке є остаточним та не підлягає оскарженню. На розгляд цього питання комітетом не була запрошена сторона акціонера "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, а також сторона іншого фігуранта справи, Олександра Писарука, колишнього заступника голови Національного банку України (НБУ), для представлення своєї позиції, хоча були запрошені представники Спеціалізованої антикоррукционной прокуратури (САП) та Офісу генерального прокурора.

Ще вчора антикорупційному комітету офіційно, згідно з існуючою процедурою, повідомили і електронною поштою, і телефоном про перелік осіб, представника компанії та правників, які повинні бути присутніми на засіданні комітету для об'єктивного і всебічного висвітлення обставин процесу.

Сьогодні, 7 липня, стало відомо, що секретаріат комітету взагалі відмовився розглядати це повідомлення та не допускає представників компанії на засідання. З телефонної розмови з представником секретаріату стало відомо, що рішення про допуск на засідання комітету одноосібно приймає голова комітету, народний депутат Анастасія Радіна. Нагадаємо, Анастасія Радіна та перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин неодноразово робили публічні заяви про винність Олега Бахматюка незважаючи на рішення судів і загальновідомі факти, які це заперечували.

"Створюється враження, що керівництво комітету вирішило призначити нас винними апріорі, і зробити це незважаючи на рішення судів, незважаючи на наявні докази нашої правоти, без надання нам можливості публічно і відкрито себе захистити. Це нагадує традиції "справедливого суду" тоталітарного сталінського режиму з його "розстрільними трійками" і відсутністю можливості правового захисту для жертв судилища ", - заявили в "Укрлендфармінгу".

У компанії вважають, що "деякі депутати бояться людей, які мають сміливість спростовувати їх голослівні заяви".

Нагадаємо, Офіс генпрокурора 25 червня виконав рішення Печерського райсуду Києва про скасування як незаконної постанови першого заступника генпрокурора про відновлення кримінального провадження, пов'язаного з наданням стабілізаційного кредиту Нацбанку "VAB Банку" Бахматюка. Рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню. Використання кредиту за призначенням, на виплати вкладникам, було підтверджено офіційними експертизами і висновками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і заявою НБУ.