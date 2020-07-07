Інвестори вимагають від Криклія розібратися із ввезенням "металобрухту" - б/в вагонів з Росії

Міністерство інфраструктури України має втрутитися у ситуацію, яка склалася із ввезенням вживаних залізничних вагонів з Російської Федерації (РФ) та подовженням строків їх експлуатації, заборонивши таке ввезення та випуск таких вагонів на колію.

Відповідне звернення до міністра інфраструктури Владислава Криклія опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook голова комітету з питань інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник "Першої логістичної компанії" Максим Шкіль.

Він також опублікував телеграму, відповідно до якої Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" ("УЗ") 3 липня 2020 року дозволила ввезення 539 вагонів-зерновозів з продовженим терміном експлуатації з Росії, незважаючи на наявність заборони Кабінету Міністрів України, що датована ще 2015 роком. За словами Шкіля, більшість ввезених вагонів 1980-х років випуску, що робить їх фактично металобрухтом.

"В Україні є профіцит вагонів, що призвело до падіння ставок перевезення вантажів та економічної кризи в області залізничних перевезень та області вагонобудування. "УЗ" не списує вагони, у яких закінчився термін експлуатації, а постійно продовжує термін їх служби, що не відповідає світовій практиці та є економічно необґрунтованим. Також "УЗ" дозволяє ввезення та експлуатацію на території України вагонів з РФ, з урахуванням року виробництва (переважно 1980-ті роки) є металобрухтом. Крім того, "УЗ" дозволяє випуск на колії вагонів з продовженим терміном служби", - написав Шкіль.

За його словами, в результаті таких дій "УЗ" та Мінінфраструктури зупинилася робота українських виробників вагонів, зростає безробіття, згортаються інвестиції в новий рухомий склад, надалі це вплине на падіння валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Загальний розмір інвестицій приватних перевізників у новий рухомий склад на території України протягом 2017-2019 років становить понад 500 млн доларів. Зокрема, лише я, як власник "Першої логістичної компанії", інвестував в придбання власного нового рухомого складу понад 30 млн доларів. Падіння ставок перевезень створює величезні економічні труднощі для національних та міжнародних операторів. Інвестори не мають можливості обслуговувати свої боргові зобов'язання, не кажучи вже про інвестиції в придбання нових вагонів і розширення парку", - написав він.

Шкіль зазначив, що ініціював зустріч з міністром і виконуючим обов'язки голови "УЗ" Іваном Юриком для обговорення проблеми надлишкового рухомого складу разом з іншими учасниками ринку. На зустрічі було запропоновано заборонити продовжувати термін служби старих вагонів, заборонити випуск на колію вагонів з продовженим терміном служби, заборонити ввезення вагонів з продовженим терміном служби або термін служби яких закінчився з території суміжних держав.

"Міністр інфраструктури особисто пообіцяв, що питання будуть терміново опрацьовані, будуть прийняті заходи щодо захисту прав національних виробників та інвесторів, будуть дані відповідні доручення для вирішення існуючої проблеми, він докладе максимальних зусиль для вирішення існуючих проблем галузі. Але чи є результат? Відповідь – ні. Ми отримали лише обіцянки, сьогодні знову завозяться російські вагони з вичерпаним терміном служби і знову для цих вагонів дозволено продовжувати термін експлуатації", - додав Шкіль.

У повідомленні він звернувся до міністра Криклія, який обіцяв захищати права інвесторів і виробників та бути "інвестиційної нянею": "В чиїх інтересах здійснюється продовження ввезення російського "металобрухту" на територію України? Чому інтереси російських компаній, яким надано дозвіл на ввезення вагонів, поставлені українським міністром і менеджментом "УЗ" вище інтересів українських і міжнародних інвесторів та національних виробників?".

Він закликав Мінінфраструктури та "УЗ" "припинити нищити український бізнес, національних виробників, логістичні компанії". Шкіль також повідомив, що готуються відповідні звернення на ім'я Президента та прем'єр-міністра із проханням термінового втручання в ситуацію.