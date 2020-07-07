Ківа звинувачує главу Податкової Любченка у втечі з місця ДТП

У п'ятницю, 3 липня, автомобіль голови Державної податкової служби Олексія Любченка Toyota Land Cruiser з номером державної реєстрації АА 5129 ТІ став учасником ДТП. Не дочекавшись приїзду патрульної поліції, головний податківець країни зник з місця ДТП, попередньо віддавши наказ своєму водієві змінити номери на авто, на якому потрапив в аварію.

Про це повідомив народний депутат Ілля Ківа на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідні матеріали.

"Головний фіскал України, вважаючи, ймовірно, що він "вище цього" - вище закону і порядку, зник з місця ДТП. Згідно з матеріалами з місця події (а саме – відео і фото, зроблені очевидцями) він пересідає в Mercedes з номером АА 8943 МО і їде, не вважаючи за потрібне дочекатися приїзду патрульної поліції для належного оформлення ДТП, і більш того, відповідно до інформації, - віддає наказ своєму водієві змінити номери на авто, на якому потрапив в аварію", - написав І. Ківа.

Варто відзначити, що, згідно з відео, номери державної реєстрації були змінені з АА 5129 ТІ на АА 7207 АА.

При цьому, підкреслив В. Ківа, ні Mercedes, ні Toyota, на яких пересувався Олексій Любченко, в його декларації, опублікованій на сайті НАПК, не значаться.

"Вважаю, що дана інформація повинна бути прийнята до уваги правоохоронцями! Таку поведінку чиновників – неприпустимо. Якщо дані підтвердяться, голова ДФС повинен відповісти за свої дії", - заявив нардеп.

"В черговий раз ми стаємо свідками того, що нашим "вищим чинам" плювати на закон!.. Я вимагаю порядку! Я вимагаю відповідальності! Інакше, з такими чиновниками, наша країна загрузне в хаосі і злиднях!" - підсумував нардеп.