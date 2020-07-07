Київрада вимагає від Президента Зеленського зупинити політичні репресії проти Порошенка та громадських активістів, волонтерів, військових

На позачерговому засіданні Київська міська рада звернулася до Президента Володимира Зеленського з вимогою припинити переслідування та репресивні заходи щодо п’ятого Президента Петра Порошенка, громадських лідерів, волонтерів, військовослужбовців, активістів Євромайдану. Депутати Київради глибоко занепокоєні та обурені тим конвеєром з кримінальних проваджень, якими нова влада рік поспіль намагається дискредитувати своїх політичних опонентів. За відповідний проект рішення проголосували 68 депутатів Київради, інформує портал interfax.com.ua.

Секретар Київради та голова Київської міської організації політичної партії "Європейська Солідарність" Володимир Прокопів заявив, що міська рада не буде мовчати, "коли в країні розпочалися політичні репресії". У тексті звернення наголошується, що "політичні переслідування, розправи над громадськими та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, репресивні дії силових структур, керівництво яких асоціюється з колишнім режимом Віктора Януковича, тотальне домінування в інформаційному просторі проросійського наративу – це свідчення того, що Україна вкотре опинилася перед великими політичними потрясіннями".

Представляючи проект звернення, депутат Київради від "Солідарності" Вадим Сторожук наголосив: "Київрада не буде мовчати, коли в країні почалися політичні репресії. Ми категорично засуджуємо спроби вибіркового правосуддя, які здійснюються щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка".

"Наша країна є частиною цивілізованої Європи і поділяє європейські цінності, зокрема повагу до демократичних принципів, верховенства Закону, прав та основних свобод людини, - зазначив Сторожук. - Але відверте політичне цькування Петра Порошенка не має нічого спільного зі справедливістю і демократією. Так само нічого спільного зі встановленням справедливості немає і в провадженнях, які ведуться щодо громадських лідерів та активістів Євромайдану".

Водночас, депутат Київради Наталія Маслова заявила, що Київрада "у час, коли судова влада і правоохоронні органи працюють за вказівкою влади, і по факту працюють на благо Кремля, не може стояти осторонь".

"Ми маємо рішуче заявити про свою позицію і закликати президента України дослухатися до Київської міської ради і почати працювати на благо народу. Ми не можемо дозволити руйнувати імідж України на міжнародній арені. А саме це і відбувається, коли влада вдається до політичних переслідувань опозиції та активістів", - підкреслила депутат Київради Наталія Маслова.

Депутати Київради закликали Главу держави дослухатися до численних звернень міжнародних партнерів України та світової громадськості, які вважають, що дії, спрямовані на невмотивовані і упередженні переслідування, дискредитують Україну.

Свою підтримку рішенню Київради висловили і народні депутати від "Європейської Солідарності", які прийшли на пленарне засідання - Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Софія Федина, Олексій Гончаренко.

Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що нинішня влада розгорнула маховик репресій проти політичних опонентів, що несе реальну загрозу демократії в країні.

"5 років тому, обираючи вас – міську владу, кияни голосували за європейську столицю, європейський вибір і європейські цінності. А що таке Європа? Європа – це демократія і верховенство права. І демократія – це не коли ви можете побачити опозицію лише в судових засіданнях замість сесійної зали парламенту. Верховенство права – це не тоді, коли саджають не тих, хто краде в народу, а тих, хто критикує владу. Це розуміють на кожній київській вулиці. На жаль, крім однієї - вулиці Банкової, де знаходиться Офіс Президента", - зазначив Олексій Гончаренко.