Зеленський повинен гарантувати виконання меморандуму за "зеленим" тарифом, - експерт

Дистанціювання президента Володимира Зеленського від ситуації навколо зниження "зелених" тарифів і накопичення заборгованостей перед виробниками ВДЕ в розмірі 16 млрд грн може обернутися провалом політики з залучення інвестицій та втратою довіри до України.

Про це пише аналітик Kyivstratpro Тарас Семенюк в статті "Зелений" тест Зеленського: чи зможе президент зберегти довіру інвесторів" для "Інтерфакс-Україна".

В останні кілька місяців між урядом та інвесторами ВДЕ велися переговори про зниження "зелених" тарифів і погашення 16 млрд грн заборгованості за вироблену електроенергію. За підсумками переговорів було підписано меморандум про взаєморозуміння, який став основою для законопроєкту №3658.

"Сам Зеленський в переговорах не брав участь і своєю позицією не ділився, хоча інвестори неодноразово просили про таку зустріч. Можливо, у гаранта не було жодних претензій чи пропозицій щодо перебігу переговорів, як і до фінальної версії меморандуму. На це вказує і той факт, що президент все ж дав законопроекту 3658 "зелене" світло, присвоївши статус невідкладного", - зазначає Семенюк.

Однак серед інвесторів існують побоювання, що законопроєкт може не пройти друге читання в парламенті, або буде передбачати значно більше зниження "зелених" тарифів, ніж було обумовлено спочатку.

"Якщо відстороненість Зеленського від того, що відбувається в індустрії ВДЕ в останні місяці обернеться провалом законопроєктів і подальшою стагнацією галузі, це означатиме остаточний провал політики з залучення інвестицій. Адже як залучати інвесторів у країну, в якій їх інтереси ніяк не захищені, а закони та ринкові регуляції в будь-який момент можуть повністю змінитися. У всьому світі будуть говорити не про інвест-нянь, а про інвест-шахраїв, інвест-рекетеров і інвест-катів. Україна втратить і без того скромний капітал довіри", - пише експерт.

Нагадаємо, що в проєкти відновлюваної енергетики в Україні було інвестовано понад $10 млрд, з яких близько третини припадає на іноземний капітал.