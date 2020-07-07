Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні може повністю припинити свою діяльність. Цього не можна допустити, оскільки він є платформою для вирішення проблем людей з обмеженою мобільністю. Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Струневич на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Зараз існує загроза повного припинення діяльності Комітету забезпечення доступності. Ми з однодумцями звернулися до Мінрегіону зі зверненням не допустити цієї помилки. Адже ми маємо сприяти рівним можливостям для всіх українців", - повідомив він. Парламентарій нагадав, що Комітет був створений ще у 2017 році і пропрацював лише 2 роки. "Останнє засідання було ще в березні 2019 року. Більше активних дій Комітету не спостерігалось", - уточнив він. За словами Вадима Струневича, наразі в Україні 2,8 млн людей з інвалідністю є фактично ізольованими від суспільства. "80% цих людей - працездатні, вони можуть і хочуть працювати, хочуть бути частиною нашого суспільства і ми маємо це законне право реалізувати", - наголосив він.