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07 липня 2020, вівторок, 14:11 172
Верховна Рада і партії 2020-07-07T15:15:01+03:00
Українські Новини
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич

Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич

Ірина Дорофейчук
Верховна Рада України, Інваліди, Слуга народу, Вадим Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні може повністю припинити свою діяльність. Цього не можна допустити, оскільки він є платформою для вирішення проблем людей з обмеженою мобільністю.

Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Струневич на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Зараз існує загроза повного припинення діяльності Комітету забезпечення доступності. Ми з однодумцями звернулися до Мінрегіону зі зверненням не допустити цієї помилки. Адже ми маємо сприяти рівним можливостям для всіх українців", - повідомив він.

Парламентарій нагадав, що Комітет був створений ще у 2017 році і пропрацював лише 2 роки.

"Останнє засідання було ще в березні 2019 року. Більше активних дій Комітету не спостерігалось", - уточнив він.

За словами Вадима Струневича, наразі в Україні 2,8 млн людей з інвалідністю є фактично ізольованими від суспільства.

"80% цих людей - працездатні, вони можуть і хочуть працювати, хочуть бути частиною нашого суспільства і ми маємо це законне право реалізувати", - наголосив він.

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