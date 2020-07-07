У Києві можуть закрити останній заклад в Україні, де рятують зір дітям

Лікарі київського Центру мікрохірургії ока вийшли на акцію протесту під Київську міську державну адміністрацію (КМДА) за збереження унікальних медичних установ. За словами учасників акції, їхній центр - це останній заклад в Україні, де рятують дітям зір. Але через відсутність фінансування медцентр може закритися. Про це повідомляє портал strana.ua.

Учасники акції заявляють, що фінансування їх лікарень було зупинено, у зв'язку з чим їм припинили виплачувати зарплату.

"Фінансували до травня місяця. А тепер ми ні авансу, ні зарплати не отримали", – розповіли учасниці акції і додали, що хочуть перейти з комунального на державне фінансування.

Лікарі пов'язують припинення фінансування з набранням чинності другого етапу медичної реформи.

Медики вимагають від КМДА включити ці питання до порядку денного сесії, вирішити проблему з фінансуванням, повернути борги по зарплаті і віддати лікарні під юрисдикцію МОЗ, що є єдиним виходом.

"Ми вже третій раз збираємося тут, під стінами КМДА але реакції як не було, так і немає. Департамент охорони здоров'я Києва робить все для знищення лікарень. Якщо нас не почують наша унікальна установа просто закриється", - заявляють учасники акції.