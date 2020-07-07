ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції

Громадська організація "Всі разом" вважає неприпустимим ратифікацію Конвенції Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (Стамбульска конвенція). Згідно звернення голови ГО Руслана Кухарчука до народних депутатів України, Конвенція суперечить державному законодавству та створює умови для погіршення правового статусу окремих категорій громадян.

На думку експертів ГО, головною невідповідністю українському законодавству є суперечливе визначення Конвенцією поняття "гендеру" та похідних від нього. "Деякі експерти вважають, що гендер – це взагалі штучна категорія, правова фікція, яка не має жодного підгрунтя для існування в площині права, зокрема міжнародного і національного. Власне, поняття “гендеру” як поведінкової ролі у Стамбульській конвенції становить загрозу для самих жінок, тому що розмиває поняття жіночої статі, а отже – зазіхає на їхню статеву ідентичність", - йдеться у зверенні ГО "Всі разом".

Представники ГО вважають загрозливим ратифікацію Конвенції. "Відповідь на аргумент про те, що Конвенція захищає всіх від насильства, зокрема геїв, лесбійок чи трансгендерів, є таким: не можуть створюватись привілеї для категорії осіб, спосіб життя яких є неприйнятним і небезпечним для суспільства. На сьогодні доступні численні наукові дослідження, опубліковані в реферованих зарубіжних виданнях, що свідчать про небезпеки від способу життя ЛГБТ осіб для них самих і оточуючих їх людей, особливо дітей, з психологічної та фізіологічної точок зору (захворюваність на СНІД, рак, високий рівень психічних розладів та самогубств)", - говориться у зверненні.

Крім того, оскільки у Конвенції йдеться про запровадження змін у навчальні програми шкіл, представники ГО запевняють, що такі нововведення створюють передумови для правових колізій у площині батьківства. "Стаття 14 Конвенції заохочує держави до включення навчального матеріалу з таких питань, як нестереотипні гендерні ролі, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання. Це суперечить положенням національного законодавства, яке передбачає право батьків безпосередньо впливати на виховний процес у школах, право на моральне виховання дітей у відповідності до їх власних світоглядних та релігійних переконань", - пояснюють у ГО і закликають відмовитися від ратифікації Конвенції.

Натомість ГО "Всі разом" пропонує дотримуватися положень чинного Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який,за думкою представників ГО є більш прогресивний в порівнянні зі Стамбульською конвенцією.

Довідка

Конвенція Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (або Стамбульска конвенція) – міжнародний договір із прав людини. Положення Конвенції призвані захистити жінок світу від дискримінації та підсилити їх правовий статус. Україна підписала документ у 2011 році, але досі не ратифікувала. 24 лютого 2020 року розпочався збір підписів до електронної петиції на адресу Президента України з закликом ратифікувати Конвенцію. Петиція зібрала понад 26 тисяч підписів.