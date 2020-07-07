підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції
07 липня 2020, вівторок, 13:06 5
Політика 2020-07-07T13:30:02+03:00
Українські Новини
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції

ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції

Анна Рудык

Громадська організація "Всі разом" вважає неприпустимим ратифікацію Конвенції Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (Стамбульска конвенція). Згідно звернення голови ГО Руслана Кухарчука до народних депутатів України, Конвенція суперечить державному законодавству та створює умови для погіршення правового статусу окремих категорій громадян.

На думку експертів ГО, головною невідповідністю українському законодавству є суперечливе визначення Конвенцією  поняття "гендеру" та похідних від нього. "Деякі експерти вважають, що гендер – це взагалі штучна категорія, правова фікція, яка не має жодного підгрунтя для існування в площині права, зокрема міжнародного і національного. Власне, поняття “гендеру” як поведінкової ролі у Стамбульській конвенції становить загрозу для самих жінок, тому що розмиває поняття жіночої статі, а отже – зазіхає на їхню статеву ідентичність", - йдеться у зверенні ГО "Всі разом". 

Представники ГО вважають загрозливим ратифікацію Конвенції. "Відповідь на аргумент про те, що Конвенція захищає всіх від насильства, зокрема геїв, лесбійок чи трансгендерів, є таким: не можуть створюватись привілеї для категорії осіб, спосіб життя яких є неприйнятним і небезпечним для суспільства. На сьогодні доступні численні наукові дослідження, опубліковані в реферованих зарубіжних виданнях, що свідчать про небезпеки від способу життя ЛГБТ осіб для них самих і оточуючих їх людей, особливо дітей, з психологічної та фізіологічної точок зору (захворюваність на СНІД, рак, високий рівень психічних розладів та самогубств)", - говориться у зверненні.

Крім того, оскільки у Конвенції йдеться про запровадження змін у навчальні програми шкіл, представники ГО запевняють, що такі нововведення створюють передумови для правових колізій у площині батьківства. "Стаття 14 Конвенції заохочує держави до включення навчального матеріалу з таких питань, як нестереотипні гендерні ролі, у формальні навчальні плани на всіх рівнях навчання. Це суперечить положенням національного законодавства, яке передбачає право батьків безпосередньо впливати на виховний процес у школах, право на моральне виховання дітей у відповідності до їх власних світоглядних та релігійних переконань", - пояснюють у ГО і закликають відмовитися від ратифікації Конвенції.

Натомість ГО "Всі разом" пропонує дотримуватися положень чинного Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", який,за думкою представників ГО є більш прогресивний в порівнянні зі Стамбульською конвенцією.

Довідка

Конвенція Ради Європи "Про запобігання та протидію насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами" (або Стамбульска конвенція) – міжнародний договір із прав людини. Положення Конвенції призвані захистити жінок світу від дискримінації та підсилити їх правовий статус. Україна підписала документ у 2011 році, але досі не ратифікувала. 24 лютого 2020 року розпочався збір підписів до електронної петиції на адресу Президента України з закликом ратифікувати Конвенцію. Петиція зібрала понад 26 тисяч підписів.

Більше новин про:

КС почав розгляд конституційності закону про мову
Одеська область і ще вісім регіонів не готові до пом'якшення карантину
Новини
У Києві можуть закрити останній заклад в Україні, де рятують зір дітям 13:19
Понад 100 ЗМІ просять Раду не приймати драконівський закон "Про медіа" 13:15
FlixBus запускає внутрішні рейси в Україні. Куди можна буде поїхати 13:14
З США можуть змусити виїхати всіх іноземних студентів, якщо навчальний рік розпочнеться дистанційно 13:10
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
більше новин
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції 15:23
Рішення з усіх НС першого півріччя приймав і реалізовував Аваков, — ЗМІ 15:17
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
До кінця вересня з аеропорту Ярославського в Харкові можна злітати в Мілан за 700 грн 11:52
більше новин
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Київ готовий до пом'якшення карантину. Які області не відповідають критеріям послаблення 10:23
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Обстріл. Фото: mukachevo.net
У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку 10:44
Кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус за добу зменшилася майже на третину 11:26
більше новин
У Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok