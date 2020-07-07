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  • До кінця вересня з аеропорту Ярославського в Харкові можна злітати в Мілан за 700 грн
07 липня 2020, вівторок, 11:52 414
Політика 2020-07-07T12:30:01+03:00
Українські Новини
До кінця вересня з аеропорту Ярославського в Харкові можна злітати в Мілан за 700 грн

До кінця вересня з аеропорту Ярославського в Харкові можна злітати в Мілан за 700 грн

Анна Рудык

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, відкрив новий регулярний рейс Харків-Мілан.

Перший борт з італійського міста прибув до Харкова ввечері понеділка у 20:15, і в той же вечір в 20:50 відправився в зворотний політ.

"Перельоти лайнерів лоукост-авіакомпанії Ryanair в італійське місто Мілан будуть виконуватися двічі на тиждень — по понеділках і четвергах. Час у дорозі становить 3 години 10 хвилин. В Італії літак прибуває в аеропорт Оріо-аль-Серіо" (відомий також як аеропорт Мілан-Бергамо), розташований в 45 кілометрах від Мілана", — повідомила прес-служба компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "New Systems AM" групи DCH Ярославського.

Раніше лоукост-авіаперевізник Ryanair виконував рейси з Харкова у Краків, Познань, Вільнюс, Будапешт і анонсував відкриття авіасполучення Харків-Варшава. Як уточнили в пресслужбі Міжнародного аеропорту "Харків", перельоти Ryanair з першої столиці України до столиці Угорщини вже відновлені після карантинної перерви, а відкриття інших рейсів очікується у вересні-жовтні цього року.

Для мандрівників з Харкова партнер аеропорт Ярославського, авіакомпанія Ryanair, приготували сюрприз з нагоди відкриття нового маршруту: до кінця вересня в Мілан можна полетіти всього за 700 гривень (21,99 євро), якщо придбати квитки на сайті авіакомпанії до середи, 8 липня. Ціна квитка в одну сторону без урахування вартості перевезення багажу.

Зберігаючи всі протиепідемічні обмеження в обслуговуванні пасажирів, харківський аеропорт Ярославського поступово відновлює польотну карту, а також пропонує мандрівникам нові маршрути. Так наприкінці минулого тижня Харків вперше встановив пряме регулярне сполучення з європейськими містами Берлін і Відень — рейси за даними маршрутами двічі в тиждень буде виконувати авіакомпанія Wizz Air. По завершенні "твердої фази" національного карантину і зняття обмежень на подорожі в низку країн харківський аеропорт Ярославського відновив регулярні і чартерні перельоти в Мінськ, Будапешт, Вроцлав, Катовіце, Краків, Гданськ, Дортмунд, Київ та Одесу, а також у Стамбул і Анталію.

В прес-службі аеропорту відзначили, що всі перельоти здійснюються з дотриманням вимог щодо запобігання розповсюдження COVID-19 на авіаційному транспорті, в зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту і користуванні повітряним авіатранспортом. А також туристам нагадали про необхідність перед плануванням подорожі уважно вивчати вимоги країни прибуття. Більшість з них висувають чіткі умови і обмеження на в'їзд для певних категорій громадян у зв'язку з пандемією коронавірусу. Повну інформацію про умови і обмеження на в'їзд можна отримати в посольствах і консульствах відповідних країн, а також в туристичних операторів, які організовують поїздки.

Міжнародний аеропорт "Харків" — один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію його аеродрому.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу. Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) Міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.

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