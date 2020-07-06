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  • "Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт
06 липня 2020, понеділок, 17:49 400
Економіка 2020-07-06T17:52:02+03:00
Українські Новини
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт

"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт

Надежда Комендантова
АМКУ, Тютюнові вироби
Сигарети. Фото: pixabay
Сигарети. Фото: pixabay

Спроби Антимонопольного комітету оштрафувати найбільших виробників тютюнових виробів на 6,5 млрд грн за т. зв. "Справі про картельну змову тютюнових компаній" суперечать ст. 255 Угоди про Асоціацію України з Євросоюзом. Про це повідомляє експерт Інституту законодавства при Верховній Раді, професор Валерій Воротін.

Експерт нагадав, що ще у 2011 р. Антимонопольний комітет надав усі необхідні дозволи для ТК "Мегаполіс-Україна" (попередня назва "Тедіс") щодо концентрації оптової торгівлі тютюновими виробами.

Ці дозволи діяли до 2018 р., після того були скасовані АМКУ, але відновлені Верховним Судом України.

"Якщо в цій ситуації Антимонопольний комітет і може когось оштрафувати – то хіба що самого себе. Адже він сам у 2011 р. видав дозволи на концентрацію і узгоджені дії, які передбачали зобов’язання дистрибуції не здійснювати оптовий продаж без дозволу "Мегаполіса" (тепер – "Тедіс") протягом 10 років. Виробників тоді навіть не проінформували – поставили перед фактом вже прийнятого рішення. Компанії-дистрибутори, які раніше працювали з виробниками, просто надіслали листи-повідомлення про припинення співпраці. Тобто причина штрафу не просто необгрунтована, вона абсурдна", – впевнений Валерій Воротін.

Також експерт наголосив, що накладаючи штраф, Антимонопольний комітет порушив процесуальні вимоги ст. 255 Угоди про Асоціацію України з ЄС. Ця стаття вимагає від АМКУ дати компаніям-виробникам тютюнових виробів перед накладанням штрафу представити свою позицію і аргументацію – цього чиновники Антимонопольного комітету не зробили.

"Відповідно до положень ст. 255 Угоди про асоціацію з ЄС, Україна визнала важливість належного правового процесу в справах про порушення антимонопольного права та зобов’язалась застосовувати своє законодавство про захист економічної конкуренції у прозорий спосіб та поважати принципи процесуальної справедливості та права на захист. На жаль, у цьому випадку ці принципи було порушено", – впевнений Валерій Воротін.

Показово, що проблеми із розглядом даного штрафу визнають навіть ті, хто допомагали його ініціювати.

"За наявною у мене інформацією, під час розслідування "картельної" справи були допущені порушення, що можуть призвести до скасування рішення. Про це було відомо й очільнику АМКУ, й іншим державним уповноваженим", – заявила колишній державний уповноважений Антимонопольного комітету Агія Загребельська.

Нагадаємо, 10 жовтня 2019 р. Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти штраф у розмірі 6,5 млрд. грн. на афілійовані компанії "Філіп Морріс", "Джей ТІ Ай", "Імпериал Тобакко" і "Брітіш Американ Тобакко", а также на компанию "ТЕДІС Украина". АМКУ заявив, що мав місце зговір виробників, аби не допустити на ринок дистрибуції тютюнових виробів потенційних нових учасників.

Компанії-виробники, не погодившись із цим рішенням, оскаржують його в суді.

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