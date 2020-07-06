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  • Центр Києва може переміститися до Дніпра на Теличку: Київський девелопер Мхітарян представив концепцію нового району
06 липня 2020, понеділок, 17:33 168
Нерухомість 2020-07-06T18:00:01+03:00
Українські Новини
Центр Києва може переміститися до Дніпра на Теличку: Київський девелопер Мхітарян представив концепцію нового

Центр Києва може переміститися до Дніпра на Теличку: Київський девелопер Мхітарян представив концепцію нового району

Тетяна Зотова
Taryan Group, Артур Мхітарян, Київ Сіті, Kyiv City
Артур Мхітарян. Фото: pjs.com.ua
Артур Мхітарян. Фото: pjs.com.ua

Девелопер Артур Мхітарян заявив, що вже протягом кількох років займається розробкою проекту "Київ Сіті". Замість промислової зони на Теличці в Києві може з'явитися район з хмарочосами.

Київський девелопер, засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян опублікував на свойї сторінці у соціальній мережі Facebook можливу концепцію нового району столиці.

"Сьогодні у команди Taryan Group є унікальна пророблена концепція "Київ Сіті". Для її створення ми залучили міжнародних архітекторів. Проконсультувалися з фахівцями, які реалізовували такі ділові центри в різних містах. І обговорили економічну модель з потенційними інвесторами", - заявив Артур Мхітарян і закликав владу та бізнес об'єднатися навколо будівництва нового району.

На місці промислової зони Артур Мхітарян пропонує побудувати хмарочоси, бізнес-центри, нову концертну площадку, великі парки і набережну з пристанню. У планах можливий урядовий квартал, про який раніше в інтерв'ю одному з українських видань заявляв Президент України Володимир Зеленський.

При цьому бізнесмен запевнив, що в бюджетних грошах потреби не буде: "Від держави та влади міста потрібна лише політична воля – затвердити підходящу площадку і створити зрозумілі правила гри для інвесторів. Формат державно-приватного партнерства ліг в основу кожного з успішних світових проектів".

Мхітарян закликав об'єднатися навколо проекту київських бізнесменів і владу міста.

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко під час передвиборчої кампанії заявляв про намір побудувати в Києві діловий район, він пов'язував його із завершенням будівництва Подільсько-Воскресенського мосту і розглядав ділянку промзони на Рибальському півострова, проте там вже ведеться забудова.

Раніше також Зеленський заявив, що розглядає можливість перенести урядовий квартал в новий район Києва, що буде побудований за принципом London City.

"Я хочу побудувати Kyiv City, як у кожній великій країні є city, наприклад, London City – і туди перенести урядовий квартал, є кілька місць таких", - сказав Президент.

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