Рішення з усіх НС першого півріччя приймав і реалізовував Аваков, — ЗМІ

У всіх надзвичайних ситуаціях і подіях першого півріччя функції держави з ліквідації наслідків і наведення порядку виконувало МВС, а справжня мета атак на главу відомства - ослаблення чинної влади і усунення конкурентів. Про це йдеться в статті "Рік катастроф. Хто тримає удар в Україні?", опублікованій в виданні Obozrevatel.

"Це півріччя можна назвати лакмусовим папірцем українського уряду. Точка відліку - 8 січня - крах українського Boeing 737 МАУ в Ірані. Трагедія забрала життя 168 пасажирів і 9 членів екіпажу і стала наочною демонстрацією - українська влада не дуже розуміє, що відбувається і що робити в таких ситуаціях. Дана ситуація лягла на плечі саме міністра внутрішніх справ", - зазначає автор, при цьому згадуючи про те, що розслідуванням ситуації займалося МВС, а мобільна група з фахівців для пошукової операції була готова до роботи ще в день трагедії.

Автор також підкреслює ефективність роботи силовиків в ситуації, що склалася навколо епідемії коронавірусу: "Президент закликає громадян не вилітати з країни в зв'язку з гострою небезпекою поширення інфекції, і Аваков вживає заходів: МВС більше не дає згоди ні на один чартерний рейс. Пасажирське авіасполучення - закрито. Паралельно з цим поліція пішла в рейди - деякі особливо підприємливі "підприємці" знаходять заробіток на паніці навколо пандемії. Починаються арешти нелегального вивезення всупереч урядовій забороні дефіцитних засобів захисту, вилучається контрабанда", - коментує автор.

При цьому він нагадав про роботу силовиків щодо стабілізації небезпечної ситуації в Санжарах, і нагадав про роль Авакова в питанні стримування агресії націоналістичних угруповань, які, за словами автора, будуть посилюватися з наближенням осінніх виборів.

"У Санжарах палають барикади, збожеволілі в крику особи, кров, дим і прапор України - акції проти розміщення прибулих на карантин в медцентрі Нацгвардії до моменту прибуття автобусів з евакуйованими, переросли в справжній хаос. Атаку відбивали силовики з МВС. Глава відомства запевнив: евакуйовані українці здорові. Це лише був один з багатьох прикладів. Через націоналістів окремі політики "розгойдують корабель" і поки єдиний стримуючий їх фактор - правоохоронці і незалежність Авакова від провладних чи опозиційних сил. Більш того, така позиція глави МВС на користь Президенту, адже якби правоохоронний сектор зараз очолила людина Зеленського, глава держави отримував би пряму втрату від атак "активістів"", - йдеться в публікації.

Наступні НС, як то - пожежі в чотирьох українських областях, вибух в столичній багатоповерхівці, повінь в Західній Україні, - також лягли на плечі керівництва МВС, завдяки рятувальникам і нацгвардійцям наслідки були ліквідовані максимально швидко.

Автор підсумував: "Як би все відбувалося, якщо б біля керма МВС була чергова безвольна маріонетка, що не робить жодного самостійного кроку, або "зелений" салага, яких у нас і так більше половини всього урядового складу? Підсумок такий: де немає волаючих в усе горло про "своїх права" активістів, всі операції МВС проходять ефективно і злагоджено. І ніякої альтернативи чинному главі відомства поки не запропоновано. А чи усвідомлюють порадники Зеленського, які наполягають на заміні міністра, наскільки це може вдарити по позиції самого Президента, якому потрібні не "свої" кадри, а люди, що дійсно знають справу, адже минуле півріччя наочно показало - в період авралу удар тримав саме Аваков", - підкреслюється в статі.