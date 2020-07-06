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06 липня 2020, понеділок, 15:23 8
Економіка 2020-07-06T15:24:11+03:00
Українські Новини
Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції

Одеський припортовий завод за рік вийшов на рекорд за обсягом експорту продукції

Елена Новикова
АТ
АТ "Одеський припортовий завод". Фото: opz.odessa.net

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в. о. голови правління АТ "Одеський припортовий завод" Микола Синиця зазначив, що менш ніж за півроку роботи ОПЗ встановив рекорд за обсягом експорту продукції за останні п'ять років.

Про це стало відомо з повідомлення ОПЗ.

Варто зазначити, що запустити підприємство вдалося завдяки укладенню давальницького контракту з компанією "Агро Газ Трейдинг". З тих пір, буквально за 10 місяців, ОПЗ виготовив 669,7 тис. тонн карбаміду і 61,6 тис. тонн аміаку. Одночасно на Одеському припортовому заводі почали капітальний ремонт виробничих потужностей та погашення частини заборгованості перед НАК "Нафтогаз України".

"Сьогодні наш завод активно виходить з кризи, в якому він знаходився. Завдяки давальницькій сировині ми вдихнули нове життя в ОПЗ. Ми бачимо, що давальницька модель дозволяє не тільки підтримувати завод у відносно працездатному стані, але і при правильному управлінні – допомагає йому розвиватися і відновлюватися після простою", - поділився Микола Синиця.

Нові підходи в роботі та реалізація давальницької моделі дозволили підвищити і заробітну плату співробітникам. Тільки за перші 5 місяців 2020 року порівняно з минулим роком вона зросла на 44%. Стабільність на підприємстві та забезпечення всіх соціально-економічних умов забезпечили повернення кваліфікованих кадрів на ОПЗ. Президент Володимир Зеленський зазначив – це важливий факт для нашої країни. Він підкреслив, бачить в Одеському припортовому заводі великий потенціал.

"Почув від нового директора, що покращилася ситуація з поверненням кадрів. Хотілося б вірити, що так буде і далі. Адже я знаю, що потенціал вище, так як колись тут працювало 4500 чоловік, а зараз 3000", - сказав Володимир Зеленський.

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