Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають після двотижневого зниження

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 26 червня по 3 липня підвищився на 3,5%, або на 11,76 пункту до 349,15 пункту після 2-тижневого зниження.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 337,39 пункту, в кінці - 349,15 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії KSG Agro (+44,16%), при цьому акції одного з перерахованих компаній за вказаний період не знижувалися.

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 26 червня Ціна останньої угоди, злоті, 3 липня Зміна вартості % "Кернел" 41,10 41,25 +0,36 "Астарта" 15,50 16,70 +7,74 Coal Energy 0,26 0,28 +7,69 "Мілкіленд" 0,50 ---- ---- "Агротон" 3,86 4,04 +4,66 KSG Agro 1,20 1,73 +44,16 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 70,50 73 +3,56 IMC 11,60 12,25 +5,6 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 19 по 26 червня знизився на 5,4%, або на 19,32 пункту до 337,39 пункту.