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06 липня 2020, понеділок, 13:11 9
Економіка 2020-07-06T14:00:02+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають після двотижневого зниження

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають після двотижневого зниження

Григорий Яковенко
Акції, WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа
Біржа котирування Фото: landlord.ua
Біржа котирування Фото: landlord.ua

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 26 червня по 3 липня підвищився на 3,5%, або на 11,76 пункту до 349,15 пункту після 2-тижневого зниження.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 337,39 пункту, в кінці - 349,15 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії KSG Agro (+44,16%), при цьому акції одного з перерахованих компаній за вказаний період не знижувалися.

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 26 червня Ціна останньої угоди, злоті,  3 липня Зміна вартості %
"Кернел" 41,10 41,25 +0,36
"Астарта" 15,50 16,70 +7,74
Coal Energy 0,26 0,28 +7,69
"Мілкіленд" 0,50 ---- ----
"Агротон" 3,86 4,04 +4,66
KSG Agro 1,20 1,73 +44,16
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 70,50 73 +3,56
IMC 11,60 12,25 +5,6
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 19 по 26 червня знизився на 5,4%, або на 19,32 пункту до 337,39 пункту.

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