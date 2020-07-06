9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії"

У четвер, 9 липня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться засідання круглого столу дискусійного клубу "Об’єднана Київщина". Організатор: молодіжна громадська організація "Об’єднання регіонального розвитку" спільно з "Інститутом української політики". Модератор: політолог Микола Спірідонов. Питання до обговорення: серія рейдерських захоплень спортивних об’єктів на Київщині; масове скорочення відділів спорту по області; відсутність закону про меценатство як цивілізованого механізму підтримки спорту представниками бізнесу; незахищеність тренерів та відсутність стратегії розвитку спорту в столичному регіоні; масові зловживання спортивними чиновниками при будівництві об’єктів та відсутність реакції правоохоронців на заяви про корупцію. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.