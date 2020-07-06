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  • 9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії"
06 липня 2020, понеділок, 12:51 9
Прес-центр 2020-07-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля

9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії"

Алина Заика

У четвер, 9 липня 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться засідання круглого столу дискусійного клубу "Об’єднана Київщина".

Організатор: молодіжна громадська організація "Об’єднання регіонального розвитку" спільно з "Інститутом української політики".

Модератор: політолог Микола Спірідонов.

Питання до обговорення:

  • серія рейдерських захоплень спортивних об’єктів на Київщині;
  • масове скорочення відділів спорту по області;
  • відсутність закону про меценатство як цивілізованого механізму підтримки спорту представниками бізнесу;
  • незахищеність тренерів та відсутність стратегії розвитку спорту в столичному регіоні;
  • масові зловживання спортивними чиновниками при будівництві об’єктів та відсутність реакції правоохоронців на заяви про корупцію.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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