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06 липня 2020, понеділок, 12:21 368
Податки 2020-07-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе гал

Аграрії закликають Раду підтримати законопроєкт 3656: ПДВ на рівні 14% поверне кошти на розвиток та виведе галузь з "тіні"

Ірина Дорофейчук
Парламент, Законопроект, Фермер, Село, податки, ПДВ
Фермери. Фото: pixabay.com
Фермери. Фото: pixabay.com

Українські аграрії підтримують зниження ставки ПДВ з 20% до 14% та закликають Верховну Раду якомога швидше розглянути відповідний законопроєкт №3656.

Наразі на розгляді в Верховній Раді знаходиться законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції". Він передбачає зниження ставки НДС до 14% на ВРХ, живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепки, ріпаку, соняшника, насіння і плоди інших олійних культур. Деякі країни ЄС дотують сільське господарство і при цьому зберігають низькі ставки податку на додану вартість на рівні 7 – 11%. В Німеччині зниження ставки ПДВ стало складовою пакету фінансових стимулів для економіки: з 1 липня і до кінця 2020 року ставка податку знижена з 19% до 16%. У Латвії в рамках підтримки фермерства з початку 2018 року ПДВ на фрукти та овочі була знижена з 21% до 5%. Вже за перші півроку кількість платників податків збільшилася на 4%, а обіг коштів в овочівництві і плодівництві – на 9%.

Аграрії підтримують цю ініціативу, адже після скасування спецрежиму ПДВ у 2017 році податкове навантаження суттєво зросло, що призвело до зменшення обігових коштів виробників.

"Коли ми могли накопичувати частину ПДВ на спецрахунках, ми жили з тих коштів. Але це вирішили ліквідувати, думку фермерів, як завжди, ніхто й не питав", – обурюється Дмитро Базиленко, директор ТОВ "Праця Стольне" (Чернігівська обл.).

 

Він нагадав, що спецрежим свого часу впроваджували, щоб підтримати сільське господарство, збанкрутіле через загальну систему оподаткування: "Всі пам'ятають, чим це закінчилося. В моєму селі чи не половина господарств закрилися. Не може сільське господарство без підтримки. Ніде у світі такого немає, щоб держава відвернулася від фермера. Зниження ставки ПДВ – це крок нам назустріч".

Матвій Палихата з Тернопільщини також підтримує зниження ПДВ, адже це дозволить скоротити видатки та спрямувати додаткові кошти на оновлення техніки та розвиток господарств.

Крім того, прийняття законопроєкту позначиться на "тінізації" аграрного виробництва, яка посилилася після скасування спецрежиму. Наразі до 40% цього ринку перебуває поза правовим полем, а продукція реалізується за готівку.

"Ті, хто вирішив працювати чесно, опинилися в програші. Бізнес "схемщиків" завжди рентабельніший за бізнес, який сплачує податки. Разом зі зниженням ставки ПДВ потрібно посилювати відповідальність, щоб усі працювали в рівних умовах", – наголошує Матвій Палихата, директор ТОВ "Золотники Агро".

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