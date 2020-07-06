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06 липня 2020, понеділок, 10:19 127 Прес-реліз
Політика 2020-07-06T12:30:04+03:00
Українські Новини
Йдемо за глобальними трендами і створюємо європейське містечко в Ірпені, – Синергія

Йдемо за глобальними трендами і створюємо європейське містечко в Ірпені, – Синергія

Марина Иванова

Будівельна група "Синергія" розповіла, якими будівельними проєктами надихалася, створюючи житловий комплекс "Синергія Сіті". Один з них –  квартал "ХаммарбюШьостад" у Стокгольмі, що збудований впритул до води і є прикладом успішної синергії урбаністики і природи. Про це у відеоблозі розповів архітектор Вадим Василюк.

"Ми хочемо показати людям, якою може бути архітектура поблизу води, як може розвиватися місто майбутнього. "Синергія" вибрала для прикладу Стокгольм не випадково. Столиця Швеції стрімко розростається і щороку поповнюється на 10 тисяч жителів.Люди потребують нових домівок. Тому тут почали освоювати різні екосистеми біля річок та каналів, які чудово взаємодіють разом. В Ірпені ми створюємо проект "Синергія Сіті", який буде українським прикладом вдалого поєднання міської архітектури та природи", – розповів Вадим Василюк.

Як відомо, Стокгольмський район ХаммарбюШьостад – це екологічний квартал біля води з низькоповерховою забудовою. Район збудований переважно за кошти приватних інвесторів. Невелику частку для будівництва також виділив місцевий бюджет, бо зацікавлений у розвиткові міста.

Будинки в районі мають обмеження по поверховості: біля води — не вище п'яти, а на центральних вулицях — до семи. Це дозволяє жителям насолоджуватися береговими панорамами. Тут є численні зелені зони, а кожен внутрішній дворик схожий на унікальний міні-сад зоригінальним дизайном.

"Раніше у світі була тенденція до будівництва хмарочосів. Тепер вона змінилася – люди хочуть жити ближче до землі, до природи. Тому й почали освоювати для житлового будівництва різні міські екосистеми. Ми з цим згодні, тому наш проєкт "Синергія Сіті" – це  широкий, озеленений, безтранспортний простір біля води з низькоповерховою забудовою. Ми хочемо створити частину Європи у нашому місті, тому запозичуємо досвід колег з-за кордону",  – пояснив архітектор.

Крім, власне, житлової забудови, у "Синергія Сіті" буде розвинена інфраструктура. Зокрема, вже стартувало будівництво школи на 1300 місць, з сучасними класними кімнатами та басейном. Також на території "Синергії Сіті" збудують дитячі садочки, паркінг на 5 тисяч автомобілів, власний торговий центр та понад 500 магазинів.

Щоб досягти водночас затишку і відкритості, в "Синергія Сіті" заплановано 30 внутрішніх і 20 загальних дворів. Це простори в стилі "двір-парк" та "двір без авто". Практично кожен внутрішній дворик буде схожий на міні-сад з власним дизайном. Більше про синергію міста і природи в Ірпені можна дізнатися на сайті компанії.

Нагадаємо, що ЖК "Синергія Сіті" – це флагманський комплекс будівельної групи "Синергія" та один з найбільш масштабних проєктів "сучасного міста" у Київській області.

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