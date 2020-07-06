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06 липня 2020, понеділок, 09:55 360
Суспільство 2020-07-06T09:56:17+03:00
Українські Новини
Прогрестех-Україна допоможе ХАІ збільшити кількість майбутніх інженерів

Прогрестех-Україна допоможе ХАІ збільшити кількість майбутніх інженерів

Ірина Дорофейчук
Прогрестех-Україна, ХАІ, Харківський авіаційний інститут, Progresstechgroup, Кульчицький
Прогрестех-Україна і ХАІ. Фото: Прогрестех-Україна
Прогрестех-Україна і ХАІ. Фото: Прогрестех-Україна

Прогрестех-Україна уклала договір про співпрацю з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (ХАІ), щоб допомогти підвищити популярність інженерних спеціальностей серед харківських абітурієнтів.

"Договір про співпрацю, зокрема, передбачає допомогу з боку Прогрестех-Україна у популяризації інженерних професій та професійній орієнтації серед молоді. Метою цієї форми партнерства є ширше залучення здібних молодих людей до підготовки на базі ХАІ кваліфікованих інженерів для аерокосмічної галузі", - зазначається в повідомленні.

Зокрема в Прогрестех-Україна розглядають можливість створення віртуального сервісу для абітурієнтів з метою популяризації інженерних спеціальностей. За інформацією компанії, онлайн додаток інформуватиме про кар’єрні можливості в сучасній інженерії, освітньо-професійні програми технічних вишів, переваги дуальних програм інженерної освіти та умови участі в них.

В компанії зазначили, що активізація набору до ХАІ дасть змогу перезапустити програму цільової підготовки студентів харківського вишу до інженерної роботи в Прогрестех-Україна. Зокрема, доступ до поглибленого навчання інженерній справі планується відкрити студентам ХАІ, починаючи з 3-го курсу бакалаврату. Раніше слухачами такої програми могли стати лише студенти магістратури.

Нагадаємо, Прогрестех-Україна спільно з українськими університетами, починаючи з 2014-2015 навчального року, реалізує комплекс освітніх інженерних програм, що базуються на стандартах сучасного інжинірингу.

Компанія також має власні навчальні центри в Києві, Харкові й Дніпрі, що стали базою для проведення циклічних регіональних курсів із підготовки студентів і випускників вишів до професійної інженерної роботи. Загалом упродовж 6 років Прогрестех-Україна сертифікувала 380 випускників своїх навчальних програм.

Запуск освітнього напряму діяльності Прогрестех-Україна ініціював засновник міжнародного холдингу Progresstechgroup Володимир Кульчицький.

Компанія Прогрестех-Україна на сьогодні є найбільшою компанією Progresstechgroup - міжнародного холдингу зі штаб-квартирою в Х'юстоні (штат Техас, США). У складі Progresstechgroup є низка інжинірингових центрів у Європі й Північній Америці та 14 офісів по всьому світі.

В Україні групу також репрезентують конструкторський центр Аеро ДС, українські підрозділи компаній PT-Americas, Tucana Engineering і Соupi.

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