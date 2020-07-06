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06 липня 2020, понеділок, 09:50 329
Суспільство 2020-07-06T09:50:01+03:00
Українські Новини
Київ може втратити унікальні лікарні через міністра Степанова і депутатів Київради, — Золотарьов

Київ може втратити унікальні лікарні через міністра Степанова і депутатів Київради, — Золотарьов

Валерия Драгомирова

У найближчі дні Київ може втратити два великих спеціалізованих медичних центри - Київську міську клінічну офтальмологічну лікарню "Центр мікрохірургії ока" і Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини. При цьому така ситуація відбувається за підтримки деяких депутатів Київради і міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив у Facebook керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він нагадав, що до 1 квітня в рамках другого етапу медреформи у Києві мали бути реорганізовані 69 медустанов. До цієї дати треба було провести автономізацію і отримати статус неприбуткового комунального підприємства (НКП), яке перебуває у власності місцевої влади. Після цього НКП укладає договір з НСЗУ - саме вона з 1 квітня виплачує гроші за надані послуги.

Але керівництво "Центру мікрохірургії ока" і Центру репродуктивної та перинатальної медицини юридичний статус так і не змінило.

"Директор Центру репродуктивної медицини В'ячеслав Камінський і головлікар Центру мікрохірургії ока Любов Денисюк реформі не зраділи і переоформляти юридичний статус не стали. Адже контракт з НСЗУ - це абсолютно прозоре фінансування, без необхідності для пацієнта висловлювати свою "подяку" сумою з декількома нулями", - написав Золотарьов.

В результаті місто отримало патову ситуацію: два великих спеціалізованих медцентри не отримують фінансування від НСЗУ, оскільки не змінили статус і не уклали контракт, а лікарі через рішення свого керівництва залишилися без зарплати.

Проблему довелося вирішувати на рівні Кабміну. НСЗУ поставили завдання фінансувати центри з умовою, що до кінця року вони стануть комунальними.

"Але керівництво центрів така перспектива не влаштовує, тому руками депутатів Київради зараз виконується унікальна операція - обидва центри хочуть передати Міністерству охорони здоров'я. По суті це означатиме, що клініки стануть приватними вотчинами своїх головних лікарів, які отримають фінансування з держбюджету і можливість практично безконтрольно вести бізнес, а Київ, який за останні роки влив у клініки мільйони гривень на модернізацію і закупівлю обладнання, залишиться ні з чим", - попередив Золотарьов.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов не зміг представити стратегію медичної реформи в Україні.

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