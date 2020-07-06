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06 липня 2020, понеділок, 09:31 363
Суспільство 2020-07-06T09:45:01+03:00
Українські Новини
Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента

Екс-держуповноважена АМКУ: звільнення Терентьєва - одна з найкращих ініціатив Президента

Тетяна Зотова
Президент, АМКУ, Антимонопольний комітет України, Загребельська, Терентьєв
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольний комітет України (АМКУ). Фото: delo.ua

На її думку, антимонопольна сфера України від його відходу тільки виграє.

Колишня державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агія Загребельська назвала звільнення Юрія Терентьєва - одним з кращих рішень команди Президента. Про це вона написала на сторінці в Facebook.

"Терентьєва давно садити за грати, а не звільняти треба. Це одне з найкращих рішень, його однозначно є за що звільняти. Причин настільки багато, що важко навіть вибрати, яку з них покласти в основу, не перераховуючи довгий список на декількох аркушах", - написала Загребельська.

На її думку, антимонопольна сфера України від його відходу тільки виграє.

Нагадаємо, 3 липня український парламент звільнив голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва. Парламентарії схвалили відповідний проект постанови.

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