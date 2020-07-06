Глава офісу президента Андрій Єрмак публічно висловився про новий законопроєкт, що передбачає покарання за публікацію секретних розмов чиновників, після того, як в ЗМІ з'явилися записи таємних розмов голови виконкому Нацради реформ Міхеїла Саакашвілі, з яких стає зрозуміло, що той причетний до організації замаху на грузинського журналіста. Про це пише "Корреспондент", вказуючи, що ідея з законопроєктом ОП виникла якраз у відповідь на оприлюднення журналістами Валерієм Товмачом і Олегом Дейнекою записів і подачею ними заяв до ГПУ, СБУ та МВС про вчинення злочину Саакашвілі.

"Наші джерела в ОП стверджують, що ідея Єрмака виникла після скандалу з участю Міхеїла Саакашвілі. Днями двоє журналістів – Валерій Товмач і Олег Дейнека – провели прес-конференцію і подали заяву на ім'я генпрокурора, глави СБУ і МВС, словом, привернули до себе увагу усієї пишучої братії і силової верхівки. Згідно зібраним ними даними, Міхеїл Саакашвілі приховав інформацію про підготовлюваний замах на вбивство, а також співпрацює з іноземною агентурою", - пише видання.

Йдеться про замах на лідера опозиції в Грузії, журналіста Георгія Габунія, про що світові ЗМІ писали минулого тижня.

"Ми звинувачуємо Міхеїла Саакашвілі в приховуванні інформації про підготовлюваний замах на вбивство і у співпраці з іноземною агентурою!", – заявляють Товмач та Дейнека. – "Тепер взаємопов'язані події вишикувалися в логічний ланцюжок. Отже, журналіст, тісно пов'язаний з Міхеїлом Саакашвілі, планує безпрецедентну міжнародну медійну кампанію для створення власної впізнаваності. Можна уявити, якого масштабу обурення, протести, а можливо, і політичну дестабілізацію могло б викликати вбивство тележурналіста Георгія Габунія в Грузії. А тепер уявімо міжнародний резонанс цієї події в разі, якщо б Габунія встигли "розкрутити".

За даними журналістів, Саакашвілі знав про підготовлюваний замах і був його автором. Про це стало відомо з підслуханих розмов Міхеїла Саакашвілі і оголошеного в розшук Інтерполом колишнього генпрокурора Грузії Зураба Адеашвілі.

"Джерела в ОП стверджують, що, дізнавшись про всі обставини, Володимир Зеленський вимагав негайно звільнити Саакашвілі з посади голови Нацради реформ. За словами джерел, глава ОП Єрмак використовував весь свій вплив, щоб охолодити свого шефа і зняти питання відставки з порядку денного. А вже буквально на наступний день Єрмак виступив зі своєю ініціативою. Заради збереження синекури для Міхо, в якому чомусь дуже зацікавлені певні особи, Єрмак готовий ввести кримінальну відповідальність за оприлюднення компромату, пожертвувати свободою слова і в черговий раз пригрозити розслідувачам в'язницею", - йдеться в матеріалі.