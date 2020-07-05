Політтехнолог Петров прогнозує загострення конфлікту з Росією вже в цей вівторок

Реакції України і Росії від останнього саміту в нормандському форматі істотно різняться. Вчора, 3 липня, в Берліні відбулася зустріч в нормандському форматі, в якій брали участь політичні радники України, Франції, Німеччини і Росії. В ході неї сторони в черговий раз намагалися обговорити умови мирної угоди і наблизити країни до проведення нового саміту в Берліні.

"Що призвело до війни, яка розпочнеться 7 липня і про яку ми поки не знаємо і не чекаємо? Привела остання "Нормандська" зустріч у Берліні. Росіяни заявили, що Україна не виконала жодну зі своїх умов з тієї понятійки, яку підписали між собою Єрмак з української та Козак з російською стороною", - заявив політтехнолог Володимир Петров у своїй авторській колонці на сайті TK Media.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вчора підкреслив, що зустріч у Берліні "наблизила нормандський саміт", а російська позиція виглядала менш оптимістичною. Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, зокрема, відзначив відсутність прогресу в обговоренні з Україною змін в законі "про особливий статус Донбасу". В той же час не розкрив деталі вчорашніх переговорів і президент України Володимир Зеленський. Незважаючи на те, що теза про швидке внесення змін до Конституції України глава держави відповів, що "ніхто від України нічого не може вимагати".

За словами політтехнолога Володимира Петрова, керівник Офісу президента виявився для них не таким простим і зрозумілим, як вони думали. Ні для кого не секрет, що базовим скілом, через який Єрмака поставили керувати Офісом, була озвучена їм можливість повернути в Україну мир. Політичні та соціальні зв'язки Єрмака повинні були забезпечити Кремлю в особі Козака максимально зрозумілі дискусію і процес встановлення перемир'я.

"Але "щит президента" підніс Росії патріотичний сюрприз, демонстративно "кинувши" особисто Путіна", - заявив Володимир Петров.

Нагадаємо, переговори про врегулювання конфлікту ведуться в рамках тристоронньої контактної групи (Україна – ОБСЄ – Росія) і "Нормандської четвірки" (Україна – Німеччина – Франція – Росія).