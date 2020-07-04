Індексації пенсій не перевищують 100-200 грн для більшості пенсіонерів, - ОПЗЖ

Зе-влада дбає про чиновників, менеджменті держкомпаній, членів їх наглядових рад, але воліє не згадувати про потреби людей. Пішло "лібертаріанський" уряд Гончарука, його змінив "професійне" уряд Шмигаля, але нічого не змінюється. Проблеми людей Зе-владу не хвилюють, вона продовжує свою неадекватну антинародну політику.

На виборах Володимир Зеленський та його "слуги народу" обіцяли покращення якості життя українських громадян. Про кінець епохи бідності і бабусю, яка отримає гідну пенсію, дізналася вся країна і повірила в це. На практиці виявилося, що всі ці запевнення не варті ламаного гроша. Широко розрекламовані індексації пенсій збільшують щомісячні виплати для більшості пенсіонерів на 100-200 гривень. Приміром, після травневого підвищення рівень виплат в середньому виріс на 260 гривень, або менше ніж на 10 доларів. Таку допомогу влада вирішила надати в період епідемії і карантину найбільш вразливим людям – українським пенсіонерам.

Зате, кидаючи пенсіонерам жалюгідні подачки, влада не скупиться на зарплати для тих, хто перетворив держава в свою годівницю. На період епідемії для чиновників ввели обмеження на заробітну плату в розмірі 47 тисяч 230 гривень. Але це не заважає їм за рахунок доплат, відпускних і преміальних витягувати з дірявого державного бюджету додаткові десятки тисяч гривень. За повідомленнями ЗМІ, у травні доходи заступника міністра розвитку громад і територій Наталії Хоцянівської склали 188 тисяч гривень. Більше 96 тисяч гривень заробила заступник міністра економіки Юлія Свириденко. За 70 тисяч отримали заступники міністра оборони. А тепер монобольшінство та їх партнери з партії Порошенка і зовсім хочуть обмежити дію самого заборони на високі зарплати для бюрократів.

Не припиняється вакханалія і бенкет за рахунок українських платників податків для членів наглядових рад державних компаній. В інтерв'ю ЗМІ голова Наглядової ради державного "Приватбанку" Шерон Іскі зізнається, що її зарплата складає 2 тисячі доларів в день на 10 днів на місяць.

Численні приклади у ЗМІ свідчать, що це не виняток, а триваюча практика.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає від влади припинити розбазарювання бюджетних коштів і зупинити, нарешті, збагачення своїх жадібних чинуш та їх іноземних "помічників" на злиденній українській державі.

Ми вимагаємо підняти рівень прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії до 7000 гривень. Забезпечити реальну допомогу українським громадянам, збільшити розмір виплат на народження дитини, соціальній допомозі, забезпечити доступність і підвищити розмір комунальних субсидій. Виконати рішення Конституційного Суду і повернути, нарешті, пільги чорнобильцям, ветеранам війни та дітям-інвалідам.

Україні потрібна відповідальна влада, яка не грабувати, а розвивати країну. А нинішні горе-управлінці повинні бути відправлені у відставку, і як можна швидше.