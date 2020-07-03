НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році

Недержавний пенсійний фонд "Династія" інвестиційної групи ICU став переможцем премії Innovation&Excellence Awards 2020 авторитетного міжнародного фінансового видання Corporate LiveWire в номінації Кращий відритий пенсійний фонд.

Призери премії обиралися шляхом опитування понад 90 000 представників бізнесу та корпоративного сектору, журналістів та передплатників Corporate LiveWire. Переможці оцінювалися на основі таких факторів як сервіс, інновації, досвід, надійність та інші.

"Існуюча середня пенсія в Україні у розмірі 3200 гривень, на жаль, далека від того, щоб забезпечити гідне життя. А перспективи теж не оптимістичні. За наступні 20-30 років навантаження на працюючих українців може збільшитися майже у два рази за рахунок старіння населення України та, відповідно, зростання кількості пенсіонерів. Це означає майбутнє зменшення пенсій або збільшення витрат бюджету. Ми раді, що все більше українців замислюються про це та відкривають свої приватні пенсійні рахунки, щоб мати гарантовану пенсію, не покладаючись на державу", - коментує Костянтин Стеценко, співзасновник групи ICU.

"Ми розвиваємо "Династію" як сучасний європейський пенсійний фонд. Попри наднадійну консервативну стратегію інвестування ми забезпечуємо одну з кращих дохідностей на українському ринку пенсійних фондів. Проте ми не зупиняємося лише на фінансових показниках. Ми активно діджиталізуємо свої послуги, маємо онлайн-кабінет 24/7, співпрацюємо з Приват24, Портмоне та Монобанк, щоб клієнтам було зручно користуватись пенсійними рахунками", - відзначив керуючий локальними активами ICU в Україні Григорій Овчаренко.

За підсумками 2019 року НПФ Династія став другим за дохідністю відкритим пенсійним фондом в Україні, принісши своїм вкладникам 19.04% річних, тоді як річний показник інфляції склав 4.1%. Дохідність фонду за останній рік (станом на 30 червня) складає 20,26%, що залишається одним з найкращих показників дохідності на ринку недержавних пенсійних фондів.

Відкритий пенсійний фонд "Династія" зареєстровано 1 червня 2006 року. Учасниками фонду наразі є понад 40 000 осіб. Вартість чистих активів "Династії" перевищує 89 млн грн. Фонд входить до складу фінансової групи ICU, яка була заснована Макаром Пасенюком і Костянтином Стеценко у 2006 році та вже більш 10 років є лідером на ринку управління активами України.