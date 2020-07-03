Реформа RAB-тарифу має задовольнити споживачів та інвесторів і стимулювати інвестиції в електромережі, – Руд Берндсен

Україні необхідно впровадити таку форму стимулюючого регулювання, яка, по-перше, забезпечить позитивний ефект з точки зору справедливих тарифів для клієнтів та ефективної діяльності компанії для інвесторів. А по-друге, буде сприяти залученню інвестицій для впровадження інновацій, енергетичного переходу та відновлення економіки.

Про це заявив член правління європейської асоціації ОСР E.DSO Руд Берндсен на міжнародному вебінарі Securing Capital Investment in ukraine's Electric Grid (Забезпечення капітальних інвестицій в електричні мережі України: дорога в майбутнє), що був організований Центром відносин США-Україна (CUSUR).

"ОСР стикаються з величезною кількістю децентралізованого виробництва енергії за допомогою сонячних батарей, не лише на дахах домогосподарств, але й в зростаючій кількості комерційних сонячних електростанцій, в яких дуже зацікавлений інвестор. А також виробництво вітрової енергії на морі та на землі", - зазначив Руд Берндсен. Ці виклики неможливо буде вирішити без значних інвестицій в електромережі, які покликаний забезпечити RAB-тариф.

Як топ-менеджер нідерландського оператора системи розподілу Alliander, Берднсен стверджує, що після 20 років функціонування RAB-тарифу у Нідерландах їх компанії вдалося довести рівень надійності своєї системи до 99%. "Виступаючи від імені моєї власної компанії, у нас близько 3,2 млн споживачів електроенергії та 3 млн споживачів природного газу. У нас рівень простою 22 хвилини, що трохи менше, ніж у Данії. У нас дуже високий рівень інвестицій - близько 800 млн євро на рік, прибуток – 500 млн євро на рік", - зазначив Берднсен.

Також нідерландський енергоексперт зазначив, що запровадження стимулюючого регулювання розширило співробітництво між європейськими ОСР в ЄС і дозволило в повній мірі перетворити ВСР у системного оператора та нейтрального учасника ринку.

"Я хотів би запропонувати обговорити, як запровадити в Україні форму стимулюючого регулювання, яка дасть позитивний ефект, доведений в інших країнах, з точки зору справедливих тарифів для клієнтів і ефективної діяльності компанії для інвесторів. А також має потенціал для залучення величезних інвестицій, необхідних для впровадження інновацій, енергетичного переходу та відновлення економіки", - підкреслив Берндсен.

Нагадаємо, раніше президент Міжнародного центру з податків та інвестицій (ITIC) Деніел Вітт, заявляв, що модернізація електромереж є питанням національної безпеки і промислового розвитку країни.