підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 17:27 415
Суспільство 2020-07-03T18:45:02+03:00
Українські Новини
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси

Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси

Валерия Драгомирова
Геннадій Труханов. Фото: пресслужба
Геннадій Труханов. Фото: пресслужба

У 2019 році в Одесі був відреставрований Будинок Руссова. Однак, ряд питань так і залишається невирішеним до цього дня.

Про це заявив мер Одеси, пише "РБК-Україна".

До цього знаменитий пам'ятник архітектури понад 10 років перебувала в аварійному стані, пережив кілька пожеж.

"Ніхто не вірив, що такий амбітний проект буде втілений в життя. Ми зробили все можливе і неможливе, і повернули йому вигляду, в якому його чекали понад десять років", - сказав Одеський міський голова.

За його словами, сьогодні власник більшості квартир у Будинку Руссова намагається через "чорних" реєстраторів закріпити своє приватне право на знамениту пам'ятку.

На позачерговому виконкомі, який відбувся 3 липня, мер Одеси підкреслив, що Будинок Руссова - це історична і культурна спадщина всіх одеситів. А значить, і право власності на нього має належати громаді.

"Я проконсультувався з юристами, і з'ясувалося, що так зване "право власності" приватного власника більше нагадує аферу з документами, а не реальне право власності. Це не блюзнірство стосовно мене чи депутатського корпусу, а мільйонному місту", - підкреслив Геннадій Труханов.

Більше новин про:

Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО
Новини
У Києві замінували Центральний, Південний і Дарницький вокзали 18:44
Праворадикали кинули гранату в полтавський офіс ОПЗЖ, – Кива 18:39 Відео
Після дводенного зниження гривня на міжбанку зміцнилася 18:38
Не треба на мене тикати. У Раді сталася перепалка між Разумковим і нардепами "Євросолідарності" 18:18
Скріншот: youtube/skrypin.ua
"Такі довбо@би, як ти, створюють мені проблеми". У Києві мер Кличко потрапив у скандал з відомим руфером 18:16
більше новин
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити 16:25
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси 17:27
Від звільнення Терентьєва антимонопольна сфера України тільки виграє, — колишня Держуповноважена АМКУ 15:00
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає 09:35
більше новин
Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok