Новопризначена заступник голови податкової Рубан не може пояснити походження своїх активів, – Дубинський

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №578-р першим заступником голови Державної податкової служби (ДПС) призначена Наталія Рубан, яка з квітня 2020 року очолювала Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування. А до цього протягом 4 років була директором Департаменту аудиту Державної фіскальної служби.

Про це йдеться на веб-сайті народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського.

На держслужбі Рубан перебуває з 90-х років і починала свій кар'єрний шлях з контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів в регіоні.

У податковій службі Рубан опинилася в 2008 році, і відразу зайняла місце заступника голови ДПС України.

Згідно декларації про доходи за 2019 рік, Рубан має:

квартиру в Києві площею 140 кв. м, яка належить їй з 2013 року та була придбана за 1,7 млн гривень;

житловий будинок площею 208 кв. м в Київській області (Михайлівка-Рубежівка) з 2013 року, задекларований за 666 тис. гривень;

5 земельних ділянок: 2 - в Михайлівці-Рубежівці (1 517 кв. м, 100 кв. м), що отримані у власність у 2013 році, 1 - у Закарпатській області, Солочин (800 кв. м) з 2012 року, 2 - у Дніпропетровській області, Чумаки (46 700 кв. м, 10 000 кв. м) з 2005 року;

ювелірні вироби та годинники марки Chopard, Breguet;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 250d 4 MATIC (2017 року випуску), що придбаний в 2018 році за 1,7 млн гривень.

В 2019 році Наталія Рубан заробила 852 тис. гривень:

551 тис. гривень - у вигляді зарплати від ДФС України;

30 тис. гривень - від викладацької діяльності від Університету ДФС і як сумісник від КНЕУ;

183 тис. гривень - пенсія;

15 тис. гривень - від надання майна в оренду;

73 тис. гривень - відсотки, страхові виплати, вартість путівок.

Готівкою Рубан задекларувала:

30 тис. доларів;

300 тис. гривень.

Ще 46 тис. доларів Рубан позичила якоїсь Марії Левченко. На рахунках у банках податківець зберігає 482 тис. гривень.

У березні 2020 року її майновий стан значно покращився. Максим Рубан подарував Наталії Рубан земельну ділянку в Михайлівці-Рубежівці площею 86 кв. м, а також квартиру в Києві площею 102 кв. м, яка, як заявлено, була придбана за 500 тис. гривень. Хоча оціночна вартість такої нерухомості складає 4,1 млн гривень.

Походження майна податківця викликає масу питань. Адже останні 30 років вона була держслужбовцем, а її основна нерухомість була отримана у власність ще в 2013 році, коли зарплати чиновників її рівня ледь перевищували 200 тис. гривень на рік.

Згідно більш раннім декларацій, вартість придбаної квартири та житлового будинку (2012-2013 роки) досягала 4,2 млн гривень.

З 2013 року Наталія Рубан пересувається на автомобілях бізнес-класу виключно марки Mercedes.

За інформацією ЗМІ, Рубан є відомим корупціонером часів Януковича-Порошенка, яку зі зміною керівництва перевели до нової структури. Вона один з основних "фахівців" з формування фіктивного податкового кредиту. Активно "розставляє" людей на керівні податкові посади в різних регіонах України.