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  • "Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити
03 липня 2020, пʼятниця, 16:25 397
ЗМІ 2020-07-03T16:29:07+03:00
Українські Новини
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити

"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити

Валерия Драгомирова

Голова правління ПАТ "НСТУ" Зураб Аласанія перейшов на особистості та обізвав журналістку "шавкою". Про це повідомляє офіційний сайт телекомпанії "ЕРА-МЕДІА", опублікувавши відео інциденту та звернення до Зеленського з вимогою звільнити очільника суспільного мовника.

Як повідомляє "ЕРА-МЕДІА", під час спроби узяти журналістами "Доброго ранку, Країно!" коментар щодо результатів засідання Комітету з питань свободи слова та його ставлення до нього в Аласанії, останній дозволив собі перейти на особистості по відношенню до кореспондента та обізвав її "шавкою".

"Шавки, бл*", – відповів Аласанія на запитання журналіста. Про це свідчать кадри сюжету, опублікованого на сайті "ЕРА-МЕДІА".

У зв’язку з цим журналісти вимагають поставити питання щодо доцільності зайняття Зурабом Аласанією посади Голови правління Суспільного та за результатами розгляду – звільнити його із займаної посади. Звернення адресоване Президенту України Володимиру Зеленському, Національній раді з питань телебачення і радіомовлення та Наглядовій раді ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".




Журналісти "ЕРА-МЕДІА" нагадали, що чиновники ПАТ "НСТУ" повідомили колектив про припинення з 11 липня дії договору, у відповідності до якого ранкове шоу "Доброго ранку, Країно!" транслюється на UA:ПЕРШИЙ.

"Ми вважаємо, що головна причина закриття програми – вихід в ефір новини про скандал та факти міжнародної корупції, а також державної зради з боку п’ятого президента України Петра Порошенка. Як повідомили представники ПАТ "НСТУ", які були відповідальні за нашу співпрацю, публікація розмов Порошенка та Байдена стала останньою краплею терпіння наглядової ради ПАТ "НСТУ", – зазначається у заяві "ЕРА-МЕДІА".

За словами авторів заяви, це вже друга спроба ПАТ "НСТУ" закрити програму "Доброго ранку, Країно!".

"У 2018 році програма "ЕРА-МЕДІА" опинилась під загрозою закриття через появу в ефірі ранкової телевізійної передачі "Доброго ранку, Країно!" лідера партії "Батьківщина" – опозиціонерки Юлії Тимошенко, та інших опонентів влади. Тоді журналісти "ЕРА-МЕДІА" перемогли цензуру у судах і програма продовжила вихід на суспільному мовнику", – наголосили в "ЕРА-МЕДІА".

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