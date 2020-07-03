Брифінг міністра фінансів: формат заходу раптово змінили, – ЗМІ

Міністр фінансів Сергій Марченко відрапортував про перевиконання плану по надходженнях до державного бюджету за червень. За його словами, податкова виконала розпис Міністерства фінансів України на 105%, а митниця - на 100%.

Про це повідомив веб-сайт телеканалу NewsOne.

Варто відзначити, що насправді, і податкова, і митниця зібрали менше, ніж за аналогічний період минулого року. Так, якщо порівнювати зі старим планом, недовиконання по податковій склало майже 14%: 26,7 млрд гривень при плані 31 млрд гривень. По митниці - більше 28% (21,7 млрд гривень при плані 30,2 млрд гривень).

Зазначимо, брифінг планувався в онлайн-форматі. Для цього медіа дали можливість поставити запитання письмово на електронну адресу прес-служби відомства. У свою чергу, редакція телеканалу відправила запитання на адресу прес-служби:

"Згідно з інформацією у ЗМІ, зокрема від Приватбанку, рівень торгівлі, а отже споживання, вийшов на докарантинный рівень. У той же час, ви говорите про виконання плану доходів. Однак цей план був зменшений на 30%. Як ви поясните таке зменшення? Не пора повертати плани на докарантинный рівень?"

Проте відповіді на нього так і не дочекалися. За півгодини до початку події формат брифінгу був раптово змінено на оффлайн з попередньою акредитацією, тому журналісти NewsOne не змогли потрапити на захід.

Нагадаємо, раніше Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служб поставлено завдання забезпечити надходження до бюджету як мінімум на 10% вище планового показника - інакше вони будуть звільнені.