РГК побудувала метрологічний центр у Харкові

Регіональна газова компанія (РГК) побудувала свій перший в Україні метрологічний центр у Харкові.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"У липні 2020 року в Харкові розпочав роботу перший в Україні метрологічний центр Регіональної газової компанії. Зараз це єдине в Східній Європі метрологічне підприємство, яке працює як Smart Factory: автоматизоване обладнання кращих світових виробників забезпечує виконання повного технологічного циклу повірки лічильника у повністю автоматичному режимі, без участі людини. Потужності Центру дозволяють щорічно проводити комплексний сервіс 200 тис. побутових лічильників газу - це чверть потреб усієї країни", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що метрологічний центр у Харкові не має аналогів не тільки в Україні, але й у країнах Східної Європи - він був побудований із нуля згідно з принципами Industry 4.0: автоматизоване обладнання, сенсорний контроль та інформаційні системи дозволяють застосовувати автоматизоване керування підприємством.

При цьому ключові процеси контролюються дистанційно і не вимагають втручання людини. Це дозволяє виключити помилки, засновані на людському факторі та оптимізувати роботу персоналу.

"Інноваційні технології харківського РГК метрологічного центру дозволяють скоротити час повірки лічильників у десятки разів: за 3 хвилини тут перевіряють 60 побутових лічильників, тоді як раніше на перевірку такої партії лічильників ішло майже 2,5 години. Крім побутових лічильників, потужності Центру забезпечують сервіс понад 2 тис. електронних приладів вимірювання газу і такої ж кількості промислових лічильників, зокрема, використовуваних на магістральних мережах Оператора ГТС і газодобувних підприємствах", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, обладнання Центру - єдине в Україні, яке забезпечує автоматизовану перевірку smart лічильників відповідно до європейських стандартів, всі перевірочні лінії одночасно оснащено інфрачервоними, оптичними, низькочастотними перетворювачами та імпульсними дисками.

"Завдяки такому обладнанню метрологічний центр у Харкові став першим в Україні, де сервіс лічильників газу можна виконати, використовуючи і дотримуючись не тільки українських, а й європейських стандартів і правил. Програмне забезпечення Центру дозволяє створити єдину базу даних, що містить інформацію про життєвий цикл будь-якого лічильника, статистичні та аналітичні дані про них. Ми можемо забезпечити сервіс вимірювальної техніки, що використовується в Україні у сфері газовимірювання", - сказав директор департаменту РГК Сергій Бондар.

Згідно з повідомленням, нове підприємство оснащено калібрувальними і перевірочними системами німецьких компаній Innotech Meter Calibration Systems GmbH та Hess, а також приладовими стендами Ametek (США) і Beamex (Фінляндія).

"Дві потужні лабораторії з перевірки побутових і промислових лічильників і допоміжні приміщення Центру розташовані на площі 1,6 тис. кв. м, їх проєктна потужність становить 250 тисяч лічильників на рік. Регіональна газова компанія планує побудувати 5 таких центрів в Україні, це дозволить щорічно перевіряти до 1 млн лічильників і повністю задовольнити потреби українських споживачів газу в якісних і сучасних метрологічних послугах", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу.

Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газу.