підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі
02 липня 2020, четвер, 21:50 8
Економіка 2020-07-02T23:00:01+03:00
Українські Новини
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі

Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі

Валерия Драгомирова
профспілки, Хімічна промисловість, Федерація профспілок України, роботодавці
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

Федерація роботодавців України та Федерація профспілок звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою захистити інтереси українських виробників мінеральних добрив і не допустити масового скорочення працівників на вітчизняних підприємствах.

Про це йдеться в спільному листі ФРУ і ФПУ до Дениса Шмигаля.

Глави федерацій нагадують, що згідно з даними Держстату в I кварталі 2020 року, економіка України показала тривожні результати - великі і середні підприємства закінчили квартал з 4,9 млрд гривень збитку (проти 11,1 млрд гривень прибутку в 1 кварталі 2019), реальний ВВП скоротився на 1,3%, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становить лише 58,7%.

Профспілки і роботодавці заявляють, що в цих умовах Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про відмову від введення обмежувальних заходів на імпорт мінеральних добрив, що тягне за собою масове скорочення робочих місць в українській хімічній промисловості.

"На тлі вищевказаних тенденцій у вітчизняній економіці і після багаторазових декларацій уряду про необхідність підтримки вітчизняного виробника, МКМТ приймає рішення, яке повністю суперечить інтересам держави", - йдеться в листі.

Заявники повідомляють прем'єр-міністру, що на всіх підприємствах з виробництва азотних і складних мінеральних добрив, незалежно від форми власності, вже оголошено про скорочення 5% робочих місць.

"У разі відсутності зваженої політики держави щодо імпорту добрив в Україну і захист національного ринку, адміністрації підприємств будуть змушені додатково скоротити близько 40% працівників до кінця поточного року", - говориться в листі.

За розрахунками профспілок і ФРУ, на українських підприємствах хімічної галузі під загрозою звільнення перебуває близько 7600 осіб. "Люди втратять зарплати і можуть емігрувати в пошуках роботи, держава втратить робочі місця і внутрішнє виробництво, а місцеві бюджети - податкові надходження", - йдеться в листі.

"Загальні представницькі органи роботодавців і об'єднань профспілок звертаються до Вас, шановний Денис Анатолійович, розглянути можливість терміново провести консультації під Вашим головуванням з метою врегулювання порушеного в листі питання, захисту інтересів національного товаровиробника, збереження робочих місць і запобігання поширенню бідності серед робітників", - йдеться в документі.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня МКМТ винесла рішення по спеціальних розслідуваннях щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив незалежно від країни походження та експорту та вирішила не застосовувати спеціальні заходи.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявляло, що має намір ініціювати введення квот на імпорт мінеральних добрив за результатами спеціальних розслідувань.

Директора хімічних підприємств заявили про політичний тиск на МКМТ з боку імпортерів російських добрив, і заявили про загрозу масових скорочень співробітників в разі, якщо уряд відмовиться від введення захисних заходів.

21 серпня 2019 року МКМТ почала два спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив. Ініціаторами виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", черкаський "Азот", "Сєвєродонецький Азот", Сумихімпром і Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД). Пізніше до вимог заявників приєднався і Одеський припортовий завод (ОПЗ).

Більше новин про: профспілки Хімічна промисловість Федерація профспілок України роботодавці

Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення
Новини
Україна буде представником на переговорах з Іраном щодо збитого літака МАУ 23:23
Офіцера СБУ затримали за вимагання чверті мільйона доларів з бізнесмена 22:55
ДТП у Польщі. Фото: tvn24.pl
У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: багато постраждалих 22:27
На Донбасі бойовики обстріляли позиції сил ООС і поранили військового 21:55
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
більше новин
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
більше новин
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok