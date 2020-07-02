Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі

Федерація роботодавців України та Федерація профспілок звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою захистити інтереси українських виробників мінеральних добрив і не допустити масового скорочення працівників на вітчизняних підприємствах.

Про це йдеться в спільному листі ФРУ і ФПУ до Дениса Шмигаля.

Глави федерацій нагадують, що згідно з даними Держстату в I кварталі 2020 року, економіка України показала тривожні результати - великі і середні підприємства закінчили квартал з 4,9 млрд гривень збитку (проти 11,1 млрд гривень прибутку в 1 кварталі 2019), реальний ВВП скоротився на 1,3%, рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становить лише 58,7%.

Профспілки і роботодавці заявляють, що в цих умовах Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) прийняла рішення про відмову від введення обмежувальних заходів на імпорт мінеральних добрив, що тягне за собою масове скорочення робочих місць в українській хімічній промисловості.

"На тлі вищевказаних тенденцій у вітчизняній економіці і після багаторазових декларацій уряду про необхідність підтримки вітчизняного виробника, МКМТ приймає рішення, яке повністю суперечить інтересам держави", - йдеться в листі.

Заявники повідомляють прем'єр-міністру, що на всіх підприємствах з виробництва азотних і складних мінеральних добрив, незалежно від форми власності, вже оголошено про скорочення 5% робочих місць.

"У разі відсутності зваженої політики держави щодо імпорту добрив в Україну і захист національного ринку, адміністрації підприємств будуть змушені додатково скоротити близько 40% працівників до кінця поточного року", - говориться в листі.

За розрахунками профспілок і ФРУ, на українських підприємствах хімічної галузі під загрозою звільнення перебуває близько 7600 осіб. "Люди втратять зарплати і можуть емігрувати в пошуках роботи, держава втратить робочі місця і внутрішнє виробництво, а місцеві бюджети - податкові надходження", - йдеться в листі.

"Загальні представницькі органи роботодавців і об'єднань профспілок звертаються до Вас, шановний Денис Анатолійович, розглянути можливість терміново провести консультації під Вашим головуванням з метою врегулювання порушеного в листі питання, захисту інтересів національного товаровиробника, збереження робочих місць і запобігання поширенню бідності серед робітників", - йдеться в документі.

Як повідомляли Українські Новини, 22 червня МКМТ винесла рішення по спеціальних розслідуваннях щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив незалежно від країни походження та експорту та вирішила не застосовувати спеціальні заходи.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства заявляло, що має намір ініціювати введення квот на імпорт мінеральних добрив за результатами спеціальних розслідувань.

Директора хімічних підприємств заявили про політичний тиск на МКМТ з боку імпортерів російських добрив, і заявили про загрозу масових скорочень співробітників в разі, якщо уряд відмовиться від введення захисних заходів.

21 серпня 2019 року МКМТ почала два спеціальних розслідування щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив. Ініціаторами виступили компанії "Дніпроазот", "Рівнеазот", черкаський "Азот", "Сєвєродонецький Азот", Сумихімпром і Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД). Пізніше до вимог заявників приєднався і Одеський припортовий завод (ОПЗ).