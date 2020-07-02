АМКУ підриває довіру бізнесу до органів виконавчої влади, – ЗМІ

Вже не перший рік в Україні зберігається тенденція зниження індексу ділових очікувань підприємств. На настрої бізнесу вплинули і дії Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Про це повідомив новинний портал Delo.ua.

"Під тиском астрономічних штрафів у кілька мільярдів гривень, на межі краху опинилася тютюнова галузь України. Ряд компаній заявили про зупинку підприємств або про скорочення виробництва. Великі гравці ринку мають намір виводити виробничі потужності з України. Це обернеться закриттям тисяч робочих місць, втратою надходжень до бюджету, зростанням споживання нелегальної продукції, соціальними проблемами. Крім того, бізнес неодмінно зробить висновок, що напрошується: якщо сьогодні так чинять з "табачниками", то завтра так само вчинять й з іншими галузями", - зазначили в редакції.

Також автор статті Дмитро Філіпенко підкреслив, що "Антимонопольний комітет перетворився з регулятора конкуренції на потужного адміністративного гравця, чиї дії здатні впливати на долю цілих галузей економіки. Або - не впливати. Навіть якщо в процесі реалізації такого підходу той чи інший монополіст буде заслужено покараний, подібна політика не має нічого спільного з системною та сучасною антимонопольною політикою держави".

Як результат – з України можуть піти великі іноземні інвестори, а економіка країни втратить цілі галузі.