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  • Від звільнення Терентьєва антимонопольна сфера України тільки виграє, — колишня Держуповноважена АМКУ
02 липня 2020, четвер, 15:00 375
Економіка 2020-07-02T16:30:03+03:00
Українські Новини
Від звільнення Терентьєва антимонопольна сфера України тільки виграє, — колишня Держуповноважена АМКУ

Від звільнення Терентьєва антимонопольна сфера України тільки виграє, — колишня Держуповноважена АМКУ

Валерия Драгомирова
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev
Юрий Терентьев. Фото: facebook/yuriy.terentyev

Від звільнення Терентьєва антимонопольна сфера України тільки виграє. Про це колишня Уповноважена АМКУ Агія Загребельська заявила у своєму Фейсбуці на допис Юрія Бутусова, щодо відставки його одногрупника, голову АМКУ Юрія Терентьєва.

"На мою думку, джерелом інформації був сам голова АМКУ, що вже написав або пообіцяв президенту написати заяву про звільнення за власним бажанням, й після звернувся до журналістів за допомогою та розголосом. Аби його версія «звільняють, бо я борюсь зі зловживаючими монополістами, що заважають країні розвиватись, а президент проти демонополізації» пролунала першою". 

На її думку: "Терентьєва однозначно є за що звільняти. Причин настільки багато, що важко навіть обрати, яку з них покласти в основу, не перелічуючи довгий список на кількох аркушах. Тому, антимонопольна сфера України від його звільнення тільки виграє".

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