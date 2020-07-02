ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко

Державна фіскальна служба України наразі проводить активну роботу щодо протидії нелегальній діяльності АЗС та незаконному обігу в країні підакцизних товарів.

Про це повідомив виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко в ході онлайн засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зокрема, він повідомив, що з початку року за участі працівників ДФС демонтовано 548 нелегальних заправних комплексів, власники яких не мали жодних дозвільних документів чи ліцензій на таку діяльність.

"Більшість заправних станцій в Україні все ж мають ліцензії на таку діяльність, але умови їх надання – це питання не до податкової міліції. Ми не перевіряємо ліцензійні умови. В поле зору відомства потрапляють лише ті АЗС, які не мають жодних документів", – розповів керівник ДФС.

Він також поінформував комітет, що загалом, від початку року ДФС вилучила з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 1,4 мільярди гривень.

"Стосовно нелегального спирту, підроблених горілчаних та інших алкогольних напоїв – це потужний напрямок щоденної роботи. Лише нещодавно вилучили 280 тисяч пляшок горілки невідомого походження. І це лише один із значних епізодів. Також, вистачає дрібних порушень обігу підакцизних товарів, це близько тисячі складених адміністративних протоколів. Але й це наша щоденна робота, яку ми проводимо не зупиняючись", – підкреслив Сергій Солодченко.

За його словами, сьогодні на відповідальному зберіганні знаходиться 5 контейнерів підроблених тютюнових виробів, які нещодавно було вилучено в Одесі.

"Ми готові до їх публічного знищення разом з представниками Комітету, асоціації "Укртютюн" та громадськістю", – додав Сергій Солодченко.



