"Укрлендфармінг" Бахматюка почав безстрокову акцію під САП з вимогою виконати рішення суду і закрити справу

Працівники аграрного холдингу "Укрлендфармінг" вимагають від керівника САП Назара Холодницького виконання рішення суду про закриття кримінального провадження проти акціонера компанії Олега Бахматюка.

Працівники одного з найбільших агрохолдингів України прийшли під САП з вимогами виконати рішення суду і закрити справу проти акціонера компанії. Вони стверджують, що вже 8 місяців НАБУ несправедливо тероризує цією справою компанію, в якій працює 27 тисяч людей, яка виробляє 1% ВВП і яка за останні 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків.

Справа проти акціонера агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка була незаконно відновлена постановою колишнього заступника генпрокурора Каська з численними порушеннями законодавства після того, як вже була розслідувана і закрита рішеннями судів через відсутність складу злочину. Це визнав Печерський районний суд Києва, який ухвалив рішення про те, що відновлення справи є незаконним. Генпрокуратура за рішенням суду скасувала незаконну постанову про відновлення справи. Тепер справу має закрити САП, яка здійснювала процесуальний нагляд над слідством. Але рішення про закриття і досі не винесене.

Мітингувальники стверджують, що зволікання САП з виконанням рішення суду, яке є остаточним і не підлягає оскарженню, паралізує роботу агрохолдингу. Аграрії принесли звернення до керівника САП Холодницького з приблизно 30 тисячами підписів, і вимагають, щоб той виконав вимоги закону і рішення суду. Це звернення забрав заступник Холодницького Максим Грищук, але від жодних коментарів відмовився.

На мітингу працівникам прокуратури роздавали яйця, що виробляє агрохолдинг, з написами "Стоп терор" - як нагадування про те, що від прокурорів залежить доля тисяч робітників підприємства. Аграрії вимагають від САП закриття справи за рішенням суду до наступного понеділка і обіцяють приходити під САП з акціями протесту кожен день, поки вимога закону не буде виконана прокурорами.