підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Укрлендфармінг" Бахматюка почав безстрокову акцію під САП з вимогою виконати рішення суду і закрити справу
02 липня 2020, четвер, 12:14 326
Політика 2020-07-02T13:15:02+03:00
Українські Новини
"Укрлендфармінг" Бахматюка почав безстрокову акцію під САП з вимогою виконати рішення суду і закрити справу

"Укрлендфармінг" Бахматюка почав безстрокову акцію під САП з вимогою виконати рішення суду і закрити справу

Анна Рудык

Працівники аграрного холдингу "Укрлендфармінг" вимагають від керівника САП Назара Холодницького виконання рішення суду про закриття кримінального провадження проти акціонера компанії Олега Бахматюка.

Працівники одного з найбільших агрохолдингів України прийшли під САП з вимогами виконати рішення суду і закрити справу проти акціонера компанії. Вони стверджують, що вже 8 місяців НАБУ несправедливо тероризує цією справою компанію, в якій працює 27 тисяч людей, яка виробляє 1% ВВП і яка за останні 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків.

Справа проти акціонера агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка була незаконно відновлена постановою колишнього заступника генпрокурора Каська з численними порушеннями законодавства після того, як вже була розслідувана і закрита рішеннями судів через відсутність складу злочину. Це визнав Печерський районний суд Києва, який ухвалив рішення про те, що відновлення справи є незаконним. Генпрокуратура за рішенням суду скасувала незаконну постанову про відновлення справи. Тепер справу має закрити САП, яка здійснювала процесуальний нагляд над слідством. Але рішення про закриття і досі не винесене.

Мітингувальники стверджують, що зволікання САП з виконанням рішення суду, яке є остаточним і не підлягає оскарженню, паралізує роботу агрохолдингу. Аграрії принесли звернення до керівника САП Холодницького з приблизно 30 тисячами підписів, і вимагають, щоб той виконав вимоги закону і рішення суду. Це звернення забрав заступник Холодницького Максим Грищук, але від жодних коментарів відмовився.

На мітингу працівникам прокуратури роздавали яйця, що виробляє агрохолдинг, з написами "Стоп терор" - як нагадування про те, що від прокурорів залежить доля тисяч робітників підприємства. Аграрії вимагають від САП закриття справи за рішенням суду до наступного понеділка і обіцяють приходити під САП з акціями протесту кожен день, поки вимога закону не буде виконана прокурорами.

Більше новин про:

Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати
У Києві знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Новини
У Миколаївській області загорілося величезне звалище 12:56
Кабмін хоче збільшити штраф за порушення маскового режиму до 5 тис. гривень 12:55
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:45
У Західній Монголії оголосили карантин через бубонну чуму. Що це за хвороба 12:39
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
більше новин
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok