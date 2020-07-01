PARSA об'єднує всіх учасників ринку нерухомості України і виходить з новим продуктом

Саморегулююча організація PARSA заявила про оновлення стратегії своєї діяльності і озвучила нові пріоритети в роботі, включаючи консолідацію зусиль всіх учасників ринку нерухомості над поліпшенням якості ріелторської послуги.

Про це повідомив голова правління організації PARSA Олександр Рубанов під час пресконференції в пресцентрі Українських Новин.

Зокрема, в команду-лідерів PARSA увійшли засновник ріелторської компанії "Т-ірис" Ірина Ткаченко, генеральний директор АН "Південно-Захід" Антон Палашек, директор оціночної компанії "Валкол" Олексій Калапуша і керівник Асоціації професійних управителів нерухомості України Анатолій Топал.

"Одна з ідей організації – об'єднати в своїх лавах всіх фахівців суміжних ринків. Це і ріелтори, і оцінювачі, що управляють нерухомістю", - прокоментував голова правління PARSA Рубанов.

За його словами, PARSA буде майданчиком для обміну інформацією між учасниками ринку нерухомості.

Антон Палашек, генеральний директор АН "Південно-Захід", зазначив, що найбільш повна інформація про ринок нерухомості знаходиться в руках ріелторів, а якщо до ріелторам додати управляючих нерухомістю, то клієнт може отримати послуги не тільки з продажу або купівлі нерухомості, але і пораду стосовно доцільності укладення угоди в той чи інший відрізок часу.

"Іноді інвестору важливо знати, що краще не купувати, а що купувати не потрібно", - підкреслив він.

Спільна робота оцінювачів, керуючих і ріелторів, на думку Палашека, допоможе сформувати фахівців, які могли б допомогти у залученні інвестицій в Україну.

"Правильно створити партнерську ріелторську мережу, яка дозволить будь-якому споживачеві побачити весь ринок нерухомості, як на долоні", - додав він.

За словами Палашека, PARSA планує створити платформу, за допомогою якої можна буде перевірити всі квартири та комерційні об'єкти.

"За останні 1,5 року 100% запитів на вкладення коштів у нерухомість враховують оцінку ризиків і управління об'єктами нерухомості", - повідомив керівник Асоціації професійних управителів нерухомості України Анатолій Топал.

За його словами, українська нерухомість може стати тим магнітом, який притягне у країну інвестиції, але, разом з тим, ринок нерухомості в Україні є найбільш недооціненим в Європі.

В сегменті дохідної нерухомості, яка є перспективною для розвитку, існують проблеми вибору керуючого та необхідності якісної аналітики, що актуалізує потребу в платформі, що надає комплексні послуги в сфері нерухомості.

"Одна з вимог сьогодення – саме створення такої послуги, яка б закривала всі потреби людини, яка хоче інвестувати в нерухомість", - прокоментував Топал.

Він наголосив, що PARSA не є ріелторською організацією, але надає ріелторам можливість підвищити свій професійний рівень.

"Це інноваційна платформа. Це крутий проєкт, який об'єднує і консолідує зусилля різних сфер, так або інакше пов'язаних з нерухомістю", - прокоментувала Ірина Ткаченко, засновник ріелторської компанії "Т-ірис".

Також вона зазначила, що внаслідок пандемії коронавірусної інфекції піддалися трансформації окремі сегменти нерухомості.

Зокрема, вторинний ринок майже не відреагував на пов'язані з поширенням інфекції обмеження.

"В період жорстких обмежень найбільше постраждав ринок подобової оренди. Він взагалі зупинився", - повідомила вона.

При цьому об'єкти, які здавалися подобово, вийшли на ринок довгострокової оренди, збільшивши пропозицію при відтоку орендарів.

За словами Ткаченка, також суттєво постраждав ринок комерційної нерухомості, однак зараз попит у цьому сегменті відновлюється.

Водночас в рази збільшився попит на оренду і купівлю заміської нерухомості, особливо дач.

Крім того, учасники пресконференції відзначили необхідність врегулювання ринку ріелторських послуг на принципах саморегуляції.

Олександр Рубанов, голова правління PARSA наголосив, що участь в їх організації відкритий для всіх, кого об'єднує ринок нерухомості.