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01 липня 2020, середа, 17:14 159
Економіка 2020-07-01T18:45:02+03:00
Українські Новини
RAB-тариф допоможе здешевити підключення до електромереж щонайменше на 20%, – "Розумні електромережі України"

RAB-тариф допоможе здешевити підключення до електромереж щонайменше на 20%, – "Розумні електромережі України"

Сергій Паламаренко
RAB-тариф, Електроенергія, RAB-регулювання, Олександр Візір, Розумні електромережі України
Електроенергія (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Електроенергія (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Голова громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександр Візір заявив, що причина дорогого підключення до електромереж в значній їх зношеності та відсутності розбудови електроінфраструктури. Зменшити вартість підключення зможе RAB-тариф, що простимулює розвиток електромереж.

Про це Візір повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Есперт вважає, що для великих промислових об’єктів вартість підключення в Україні значно вища, ніж, наприклад, в країнах Балтії. Візір це пояснює хронічним недоінвестуванням інфраструктури мереж.

"У нас немає нових міцних мереж для промисловості, які можна було би трохи посилити або просто підключитися до них.  Під новий потужний промисловий об’єкт всю енергоінфраструктуру потрібно заново будувати. І тому, це коштує дорого", - зазначив голова спілки "Розумні електромережі України".

Вирішення проблеми дорогих підключень експерт бачить в переході від тарифоутворення "Витрати+" до стимулюючого тарифоутворення. На його думку, при RAB-тарифі електромережі будуть розбудовуватися в рази швидше. А значить – новому клієнту вже не потрібно буде робити це за власний кошт під час підключення.

"За даними НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), зараз середня вартість стандартного підключення для міста складає 1,08 тис. гривень/кВт, а нестандартного – 1,84 тис. гривень/кВт. При переході на стимулюючі тарифи вартість стандартного підключення може здешевшати до 20%, а нестандартного ще більше!" - зазначив Олександр Візір.

Нагадаємо, раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, повідомив, що імплементація RAB-регулювання для операторів розподільчих мереж позитивно позначиться на економіці України - дозволить залучити багатомільярдні інвестиції протягом 10 років. Інвестиції дозволять створити робочі місця не тільки на підприємствах розподільних мереж, але і на заводах виробників устаткування.

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