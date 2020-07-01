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01 липня 2020, середа, 17:03 374
Медицина 2020-07-01T19:00:03+03:00
Українські Новини
Місцева влада не вводить режим жорсткого карантину, бо боїться втратити лояльність виборців, — Дзівідзінський

Місцева влада не вводить режим жорсткого карантину, бо боїться втратити лояльність виборців, — Дзівідзінський

Валерия Драгомирова
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Місцева влада не використовує інструменти контролю за епідеміологічною ситуацією, які забезпечив їм очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, та не посилює карантинні заходи, адже боїться втратити лояльність виборців напередодні місцевих виборів. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний експерт Владислав Дзівідзінський.

“У нас на жаль, щоденні антирекорди за кількістю заражених коронавірусом в Україні. І виникає логічне запитання: звідки різкий скачок захворювання? Відповідь криється в небажанні на рівні місцевої влади приймати непопулярні рішення. Міністр Максим Степанов і МОЗ дають необхідні інструменти для того, щоб контролювати епідеміологічну ситуацію в кожному окремому регіоні і послаблювати, або навпаки посилювати карантинні заходи в разі потреби”, - пише політолог.

За його словами, модель адаптивного карантину, запропонована міністром Степановим, цілком прийнятна, але у питання стримування поширення епідемії втрутилась політики.

“Річ у тім, що посилення карантинних заходів дуже непопулярні заходи в народі. І місцева влада дуже боїться приймати такі рішення напередодні місцевих виборів. Вони прекрасно розуміють, що подібні дії приведуть до втрати лояльності серед виборців і можливою поразкою. Тому на догоду політичним рейтингам не замислюючись часто зраджують інтереси цих самих виборців, піддаючи їх здоров'я і життя смертельній небезпеці”, - зазначив Дзівідзінський .

Він також підкреслив, що за рішення органів місцевого самоврядування "не повертатися до жорсткого карантину" в підсумку дістанеться самому Міністерству охорони здоров'я і персонально міністру Максиму Степанову.

“Розгрібати наслідки цих політичних ігор теж доведеться медикам. Дійсно, наразі медична система більш підготовлена до викликів і за останні пару місяців її серйозно зміцнили. Але ж де гарантія, що заражених не стане стільки, що на них банально не вистачатиме ліжок в лікарнях? Але місцевим політикам про це думати ніколи, бо у них "вибори" на носі”, - підсумував Владислав Дзівідзінський.

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