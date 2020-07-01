Названо найдорожчі бренди України - рейтинг

Журнал "Кореспондент" назвав найдорожчі бренди України. Рейтинг з 50 брендів опублікований в №13.

П'ятірка лідерів порівняно з аналогічним торішнім рейтингом виглядає так: "Київстар" ($251,7 млн.), "Розетка" ($209,9 млн.). "Дарниця" ($179,2 млн.), "Моршинська" ($177,5 млн.), "ПриватБанк" ($171,5 млн.).

Серед учасників першої двадцятки рейтингу – "Нова Пошта", "ПАТ Укртелеком" Ощадбанк", "Цитрус", "Епіцентр", Roshen, OLX і МАУ.

Головний принцип рейтингу, за словами редакції журналу, залишається незмінним: великі мультинаціональні бренди, створені за межами України, не розглядаються.

Коментуючи результати дослідження, "Кореспондент" зазначає сукупне зростання вартості брендів, незважаючи на кризу і карантин, введений в країні через пандемію COVID-19. Якщо в 2019 році перша десятка лідерів у сумі коштувала $1,7 млрд, то в нинішньому році - $1,8 млрд.

Крім триваючого зростання бізнесу, що працює в харчовій галузі, також високі показники, на думку експертів журналу, демонструють виробники алкоголю, рітейлу та фармацевтики. Наприклад, компанія "Дарниця", порівняно з 2019 роком, підвищилася з 4-го на 3-е місце в рейтингу, збільшивши вартість бренду з $172,2 млн. до $179,2 млн.

"Важливо, що український споживач "дозрів" до того, щоб платити не тільки за конкретний характер товару або послуги. Він готовий платити за емоції, які отримує від спілкування з брендом, і впевненість в передбачуваній якості конкретного продукту", - пишуть автори рейтингу в супровідному тексті.

При розрахунку вартості брендів редакція видання враховувала ключові макроекономічні показники України (ВВП, інфляція) фінансові показники компаній-власників брендів, а також їх рекламну активність.

Український громадсько-політичний журнал "Кореспондент" видається з 2002 року, входить в "Український Медіа Холдинг".