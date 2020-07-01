Аеропорт Ярославського повідомив про відновлення сполучення Харкова з турецькими курортами

Міжнародний аеропорт "Харків", який входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, повідомив про відновлення прямого авіасполучення з турецькими містами Стамбул, Анталія та Бодрум.

"1 липня відновлено регулярне і чартерне авіасполучення між Харковом і Туреччиною. Сьогодні після перерви, що пов'язана з карантином, з міжнародного аеропорту "Харків" вилетіли перші чартерні рейси в Анталію. В 00:05 вилетів літак авіакомпанії SkyUp Airlines. В 5:00 - літак авіакомпанії Air Azur Ukraine. Найближчим часом чартерні рейси в цьому напрямку також відновлять авіакомпанії МАУ та Windrose Airlines", - повідомила прес-служба компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" New Systems AM групи DCH Ярославського.

Туреччина приймає мандрівників з України без тестування на коронавірус і обсервації. Після повернення з цієї країни українським громадянам не потрібно самоізоляція, адже Туреччина станом на 25 червня знаходиться в списку країн "зеленої зони", що опублікований Міністерством охорони здоров'я України.

Крім Анталії, мандрівники з харківського аеропорту тепер також зможуть літати в Стамбул. Авікомпанію Pegasus Airlines відновила регулярні польоти за маршрутом. Перший літак в міжнародний аеропорт "Харків" прибуде 1 липня в 18:35, а відправиться в Стамбул в 19:35. Рейси в турецьке місто протягом липня будуть виконуватися 4 рази на тиждень за ціною від 1 400 гривень в один бік без врахування вартості перевезення багажу.

"З 16 липня туристи також зможуть відлетіти прямими чартерними рейсами в Даламан на літаках авіакомпанії Air Azur Ukraine, а в Бодрум - з авіалініями Azur Air Ukraine і МАУ", - анонсували в прес-службі аеропорту Ярославського, і уточнили, що з розклад вильотів опублікований на веб-сайті аеропорту.

Раніше прес-служба компанії-оператора харківського аеропорту New Systems AM групи DCH Ярославського повідомила про відновлення регулярних перельотів на внутрішніх рейсах в Київ, Дніпро, Одесу та Львів. Квитки на всі рейси вже доступні для покупки на сайтах авіакомпанії та аеропорту, а також через квиткові агентства.

Як уточнили в прес-службі аеропорту, всі перельоти здійснюються з додержанням вимог для запобігання поширення COVID-19 на авіаційному транспорті, в зв'язку з чим пасажирів просять ознайомитися з переліком правил при відвідуванні аеропорту та користуванні авіатранспортом.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу. Згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe) міжнародний аеропорт "Харків" за підсумками 2019 року увійшов до трійки найбільш швидкозростаючих повітряних гаваней європейського континенту серед аеропортів з пасажиропотоком до 5 млн пасажирів у рік.