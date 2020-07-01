Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски

Колектив "ЕРА-МЕДІА" звернувся до Зеленського щодо наступу на свободу слова та спроб закриття чиновниками ПАТ "НСТУ" ранкового шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ. Відкрите звернення опубліковано на офіційному сайті компанії.

У зверненні відзначається, що журналісти "ЕРА-МЕДІА" змушені заявити про нову хвилю наступу на свободу слова в Україні, тотальну цензуру в медіа та спроби закрити найрейтинговіше телевізійне шоу суспільного мовника "Доброго ранку, країно!".

"У скандальній розмові Порошенка та Байдена Петро Олексійович сказав своєму заокеанському колезі: "Я викличу всіх керівників телеканалів і скажу, як потрібно показувати і розповідати". Ситуація зі спробою закриття програми "ЕРА-МЕДІА" – гарний тест для Президента Зеленського: чи піде він слідами свого попередника, чи ж стане на захист свободи слова в Україні. Закривати треба корупціонерів, а не медіа!", – наголошують журналісти.

У зверненні наголошується, що чиновники ПАТ "НСТУ" повідомили колектив "ЕРА-МЕДІА" про припинення з 11 липня дії договору, у відповідності до якого ранкове шоу "Доброго ранку, країно!" транслюється на UA:ПЕРШИЙ.

"Головна причина закриття програми – вихід в ефір новини про скандал та факти міжнародної корупції, а також державної зради з боку п’ятого президента України Петра Порошенка. Як повідомили представники ПАТ НСТУ, публікація розмов Порошенка та Байдена стала останньою краплею терпіння наглядової ради ПАТ "НСТУ", – повідомляється у зверненні.

Автори звернення зазначають, що представниками наглядової ради ПАТ "НСТУ" є особи, прямо залежні від грантів та фінансової допомоги від осіб і організацій, чия репутація постраждала внаслідок публікації вже відомого всьому світу телефонного скандалу.

"Тобто, замість того, щоб закрити корупціонерів, влада вирішила закрити медіа, які про цих корупціонерів розповідають. Проте "соросятам" з наглядової ради ПАТ НСТУ потрібно зрозуміти: якою б незручною була правда, журналісти її показують", – наголошується у зверненні.

Журналісти нагадали, що це вже друга спроба ПАТ НСТУ закрити програму "Доброго ранку, країно!". У 2018 році програма "ЕРА-МЕДІА" опинилась під загрозою закриття через появу в ефірі ранкової телевізійної передачі "Доброго ранку, Країно!" лідера партії "Батьківщина" – опозиціонерки Юлії Тимошенко, та інших опонентів влади.

"Тоді ПАТ "НСТУ" розгорнуло справжню інформаційну війну, яка мала на меті переконати професійну медійну спільноту та українське суспільство загалом, що зникнення передачі з ефіру UA:ПЕРШИЙ – нормальне явище. Переконати, що цензура в даному разі використовується виключно у виховних цілях. Тоді журналісти "ЕРА-МЕДІА" перемогли цензуру у судах і програма продовжила вихід на суспільному мовнику", – повідомляється у зверненні.

Сьогодні, наголошують журналісти "ЕРА-МЕДІА", наглядова ради ПАТ "НСТУ" переконує усіх, що публікація розмов з фактами міжнародної корупції та державної зради не містить суспільно важливої інформації.

"З огляду на це, ПАТ "НСТУ" слід було б використати для компанії слоган, давно написаний Джорджем Орвеллом: "Брехня – це правда!". Проте тоді їм доведеться погодитися з тим, що живуть вони давно за іншим правилом письменника: "Свобода – це рабство". Зрада свободи слова заради рабства грантів – шлях чиновників з ПАТ "НСТУ". Але це не наш шлях", – зазначають автори звернення.

"ЕРА-МЕДІА" повідомляє, що протягом 19 років професійної діяльності колектив комипанії переживав різні часи та неодноразово піддавався утискам з боку влади та службових осіб Національної телекомпанії України. Проте під час революційних подій 2004–2005 та 2013–2014 років усі політичні сили були представлені в ефірі телекомпанії.

"Наслідками визнання колективу та поваги до нього є багаторічна співпраця телекомпанії та радіо "Ера" з "Радіо Свобода", BBC, "Польським радіо" та іншими міжнародними ЗМІ. Раніше журналісти "ЕРА-МЕДІА" боролися за свободу слова проти Януковича. Потім виборювали право говорити вільно за президентства Порошенка. Зараз президент Зеленський. І на журналістів чекає нова битва за свободу слова", – повідомляється у зверненні.