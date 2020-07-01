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  • В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко
01 липня 2020, середа, 12:28 421
Політика 2020-07-01T13:30:04+03:00
Українські Новини
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій

В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко

Анна Рудык

У Деснянському районі 9-річний хлопчик, загубивши ключі від квартири, побоявся повертатися додому і пішов блукати вулицями. Протягом кількох годин його розшукували працівники районного управління поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та представники Муніципальної варти.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, після отримання інформації одразу сформували групи пошуку та передали орієнтування з прикметами неповнолітнього усім нарядам поліції: "До розшукових заходів ми залучили сто п’ятдесят співробітників поліції, військовослужбовців Національної гвардії України та представників Муніципальної варти. Протягом кількох годин ми ретельно перевірили місця скупчення людей, ринки, пляжі, медичні заклади, лісопаркові зони тощо. У результаті ми знайшли хлопчика неподалік території Лісового кладовища. Із ним було усе добре та жодних протиправних дій відносно нього вчинено не було".

Наразі хлопчик перебуває у своїй родині та пообіцяв більше не залишати домівку без дозволу батьків. Поліцейські на згадку подарували йому поліцейську кепку та блокнот. Після проведення профілактичної бесіди на батька маленького втікача складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Рідні подякували правоохоронцям за повернення дитини та запевнили, що у подальшому приділятимуть більше уваги вихованню.

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