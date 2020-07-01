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  • За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк
01 липня 2020, середа, 11:12 382
Політика 2020-07-01T11:40:54+03:00
Українські Новини
За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк

За допомогою Степанова медреформу знову переносять з політичних мотивів, - Миселюк

Анна Рудык

Якщо найближчим часом Міністерство охорони здоров'я і його голова Максим Степанов не нададуть конкретного плану продовження медичної реформи, це стане доказом, що реформу знову відклали. Про це на Ліга.Блоги заявив директор Інституту соціально-політичного проектування Андрій Миселюк.

Політолог проаналізував нещодавній виступ голови МОЗ на засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації і дійшов висновку, що медреформу вирішено згорнути:

"Виглядає так, що замість реальної стратегії з цифрами і розрахунками всі плани МОЗ зараз зводяться до збереження поточної ситуації (ми дамо вам стільки, скільки ви звикли отримувати) і доплат лікарям. Розрахунок зрозумілий: напередодні місцевих виборів влада буде намагатися "задобрити" лікарів. Як це робилося за всі роки Незалежності. Виграємо вибори - а далі воно якось буде. Але практика показує, що з кожним роком наша медична система не змінюється на краще, а тимчасові фінансові компреси ран не гоять".

Зокрема, Степанов заявив про необхідність додаткового фінансування лікарень в розмірі 2,3 млрд грн. Саме стільки, за словами міністра, вони недоотримають через початок другого етапу медреформи. Але це становить лише 3% від запланованої на медицину суми, уточнює Миселюк.

"У цьому році витрати на медицину були збільшені до 72 млрд грн, з яких 20 млрд мало йти на первинну ланку медицини, інші - на вторинну і спеціалізовану. Плюс 15 млрд, виділених на боротьбу з коронавірусом. Степанов говорить, що витрати треба збільшити до 6% ВВП. І тут би порадіти, але на що підуть ці гроші?", - запитує політолог.

Миселюк нагадав, що за 3 місяці перебування на посаді міністра Степанов не надав чіткої стратегії з цифрами і розрахунками. І все це відбувається на тлі скандалів з медзакупівлями, затримками обіцяних доплат лікарям і щоденно зростаючому зараженні на коронавірус медперсоналу.

Раніше про те, що у міністра охорони здоров'я немає концепції продовження медреформи заявляв голова Експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

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