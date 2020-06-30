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30 червня 2020, вівторок, 15:44 298
Економіка 2020-06-30T16:30:02+03:00
Українські Новини
Власники сонячних електростанцій наполягають на перегляді умов законопроекту №3658 про підтримку відновлюваль

Власники сонячних електростанцій наполягають на перегляді умов законопроекту №3658 про підтримку відновлювальної енергетики

Ольга Фандорина
Енергетика, Сонячні електростанції, Зелені тарифи, Електростанції
Сонячна електростанція. Фото: Енергетика
Сонячна електростанція. Фото: Енергетика

Власники сонячних електростанцій звернулися до органів законодавчої та виконавчої влади України, наполягаючи на необхідності внесення змін в законопроект №3658 про підтримку ВДЕ. Зокрема, серед їхніх вимог - продовжити дію "зелених" тарифів на 2 роки при зниженні їх на 15%. На думку інвесторів, це дозволить уникнути міжнародних арбітражів і сприятливо вплине на інвестиційний клімат України.

Лист, опинилося у розпорядженні редакції, було направлено органам влади 23 червня.

"Один з основних запитів сонячної промисловості - продовження терміну дії договорів на придбання електроенергії на 2 роки в обмін на 15% зниження "зеленого" тарифу на електроенергію, вироблену СЕС - не був включений в Меморандум і законопроект. Цей запит є критичним для СЕС, а також міжнародних фінансових організацій, що надали для фінансування відповідних проектів", - йдеться в листі.

Нагадаємо, після декількох місяців переговорного процесу, в першій половині червня 2020 року між інвесторами в ВДЕ та Кабміном був підписаний меморандум про взаєморозуміння. Однак меморандум не був підтриманий усіма гравцями ринку "зеленої" енергетики. Серед інших, меморандум не підписала Українська асоціація відновлювальної енергетики, вважаючи запропоновані умови для власників СЕС і майбутніх інвесторів "сонячні" проекти дискримінаційними.

Законопроект №3658 був зареєстрований у Верховній Раді 15 червня. 18 червня даний законопроект визначений Президентом України як невідкладний.

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